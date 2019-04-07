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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов на стадионе «Олимпийский»
Дебаты двух претендентов на пост президента Украины пройдут раньше, чем ожидалось. Порошенко предложил Зеленскому сойтись 14 апреля на стадионе в Киеве, в присутствии всех национальных телеканалов
Фото: РИА Новости

Действующий президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телевидения вызвал своего соперника, Владимирского Зеленского на дебаты 14 апреля. Об этом сообщает «112.Украина».

«14 апреля, в следующее воскресенье я на Республиканском стадионе (НСК «Олимпийский». — РБК), именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. Думаю, 19:00 или 20:00 будет оптимальным временем. Я приглашаю и зрителей, и все каналы, для того, чтобы дебаты были проведены, как этого хотел Владимир Зеленский, чтобы не дать ему отказаться от этого предложения», — заявил Порошенко публично.

Изначально дебаты двух кандидатов планировались на 19 апреля. Однако 6 апреля стало известно, что на даты с 19 по 21 апреля на «Олимпийском» уже запланировано другое мероприятие — книжная встреча «Весенний книжный Медвин», из-за которой дату дебатов придется перенести.

Зеленский послал вызов Порошенко на дебаты 3 апреля, после завершения первого тура выборов, в котором актер занял первое место. Лидер голосования назначил Порошенко условия встречи — дебаты должны пройти на крупнейшей спортивной арене Украины, их трансляция должна идти вживую, а сам Порошенко должен публично признать, что дебатировать он будет «не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном». Последнее условие Порошенко так и не выполнил.

Отдельно Зеленский потребовал перед дебатами провести обязательное тестирование участников на алкоголь и наркотики. 5 апреля Зеленский и Порошенко сдали анализы. ​Предварительное исследование показало, что в их моче и крови следы наркотических веществ отсутствуют.

Политика
ЦИК Украины огласила окончательные результаты первого тура выборов

Второй тур выборов на Украине пройдет 21 апреля. По итогам первого тура Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Петр Порошенко
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