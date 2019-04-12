Гендиректор телеканала пообещал подать в суд на Порошенко

Руководство украинского телеканала «1+1» подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко за то, что он «ворвался в эфир без приглашения» и «за прошлые обвинения в адрес канала». Об этом заявил генеральный директор группы «1+1 Media» Александр Ткаченко, сообщает УНИАН.

«После того как вы позорно ворвались к нам сегодня в эфир, частной кампании, без приглашения, пользуясь статусом главы государства и не собирались уходить, даже несмотря на вежливые намеки ведущей занять кресло в студии <...>, не иначе как на иск в суд от нас вы — не заработали. Ждите — в понедельник. В том числе и за прошлые обвинения в адрес 1+1», — приводит агентство цитату из Facebook Ткаченко.

Как он пояснил, инцидент произошел во время эфира программы «Право на власть», где должны были выступать эксперты, а не кандидаты на пост главы государства.

При этом второй кандидат в президенты Владимир Зеленский в тот момент находился во Франции, где была запланирована его встреча с президентом Эмманюэлем Макроном. Тем не менее он позвонил в эфир и «расставил точки над над и», напомнив Порошенко, что дебаты были назначены на 19 апреля на стадионе «Олимпийский». В свою очередь Порошенко возразил, что готов провести дебаты 14 апреля. Кандидаты стали друг друга перебивать и спорить, после чего Зеленский положил трубку.