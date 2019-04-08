ЦИК потребовала от Порошенко и Зеленского провести дебаты на телевидении

Глава ЦИК Татьяна Слипачук подчеркнула, что дебаты кандидатов в президенты — официальное мероприятие, которое должно проводиться в соответствии с законодательством и оплачивается из средств государственного бюджета. Согласно постановлению Центризбиркома, встреча Зеленского и Порошенко должна состояться в студии телеканала «Общественного телевидения», сообщает «РБК Украина».
При этом Слипачук подчеркнула, что в постановлении ЦИК указан конкретный адрес телестудии, куда должны приехать кандидаты.
На минувшей неделе глава «Общественного телевидения» Зураб Аласания заявил, что проведение дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве обойдется в $1 млн. В эту сумму войдет строительство сцены, подготовка трансляции, обеспечение безопасности.
Перед первым туром президентских выборов на Украине Зеленский, Порошенко, а также Юлия Тимошенко должны были встретиться во время официальных дебатов в студии телеканала «Первый». Однако на них в итоге пришла лишь бывший премьер-министр.