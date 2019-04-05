Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами

Прохождение медэкспертизы было одним из условий проведения дискуссии между актером Владимиром Зеленским и действующим президентом Петром Порошенко. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Кандидаты в президенты Украины — актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко — сдали анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Порошенко прошел медэкспертизу на стадионе «Олимпийский» в Киеве, где и должны состояться дебаты. Зеленский решил сдать анализы в одном из независимых медицинских центров украинской столицы.

Шоумен 3 апреля предложил президенту провести в преддверии второго тура выборов дебаты не в телестудии, а на стадионе. В числе условий Зеленский назвал, в частности, прохождение медэкспертизы, а также признание его в качестве равного Порошенко кандидата в президенты. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским.