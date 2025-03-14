Белый дом заявил, что Уиткофф находится в Москве

Спецпредставитель американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф находится в Москве и передает в Вашингтон информацию о ходе переговоров. Об этом заявил помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц телеканалу Fox News.

«Я разговаривал со своим коллегой, специальным посланником Уиткоффом. Он находится там и передает информацию, чтобы мы могли оценить ее, а президент Трамп — принять решение о дальнейших шагах», — сказал он (цитата по ТАСС).

Самолет Gulfstream G650ER, который связывают с Уиткоффом, ранее вылетел из московского аэропорта Внуково, свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Он приземлился в том же аэропорту 13 марта. «Известия» в ночь на 14 марта также показали кадры, на которых по их сведениям, кортеж спецпосланника заезжал в аэропорт Внуково. Издание сообщало, что Уиткофф побывал в здании американского посольства, провел там около часа и произнес благодарственную речь на английском языке.

По данным Bloomberg, Уиткофф должен был посетить Россию для встречи с российским президентом Владимиром Путиным, после того как по итогам переговоров в Джидде Киев согласился на 30-дневное перемирие, если на этот шаг пойдет Москва. Путин накануне сказал, что Москва согласна с предложением о прекращении огня, но указал на нюансы.

Кремль о встрече Уиткоффа с Путиным не сообщал.

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