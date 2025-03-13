Путин поддержал 30-дневное перемирие с Украиной, но указал на ряд нюансов

«Мы за, но есть нюансы». Что сказал Путин о перемирии на Украине

Главное из ответа Владимира Путина на вопрос о 30-дневном перемирии с Украиной

Владимир Путин (Фото: Администрация президента России)

Владимир Путин впервые прокомментировал предложение о 30-дневном перемирии, которое было озвучено после встречи американской и украинской делегаций в Джидде. Вот что сказал российский президент, отвечая на соответствующий вопрос в ходе совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Сама по себе идея перемирия правильная. Мы за. Но есть нюансы», — сказал Путин.

По его словам, пока не хватает ясности по следующим аспектам.

Непонятно, что делать с «участком вклинения в Курской области» и находящимися там военнослужащими ВСУ, отметил президент. «Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство отдаст приказ сдаться в плен?» — сказал Путин.

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Он добавил, что следить за соблюдением режима прекращения огня будет очень сложно. «Кто будет отдавать приказы украинским войскам и какова будет цена этим приказам?» — задался вопросом он.

«Эти 30 суток как будут использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась эта принудительная мобилизация? Чтобы туда поставлялось оружие? Чтобы мобилизованные подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет?» — сказал президент.

Путин выразил уверенность, что прекращение огня должно вести к долгосрочному миру и устранять первоначальные причины этого кризиса.

Президент указал на то, что протяженность линии соприкосновения составляет почти 2 тыс. км и российские военные «наступают практически на всех участках». Сейчас там есть условия для блокирования «достаточно крупных подразделений» ВСУ.

«Исходя из ситуации на земле, будем договариваться о следующих шагах и для прекращения конфликта, и для выхода на приемлемые для всех договоренности», — добавил он.

По его словам, переговоры в Саудовской Аравии внешне могут выглядеть «как принятие решения украинской стороной под американским давлением». Но в действительности, уверен Путин, это Украина должна была бы самым настоятельным образом просить американцев об остановке боевых действий — из-за ситуации на поле боя.

Путин добавил, что может обсудить эти вопросы в телефонном разговоре с Дональдом Трампом. Американского президента он в ходе пресс-конференции отдельно поблагодарил за то время, которое тот уделяет урегулированию этого кризиса.