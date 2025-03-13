Зеленский оценил слова Путина о согласии на перемирие

Зеленский назвал слова Путина «предсказуемыми» и заявил, что тот «фактически готовит отказ» от идеи о прекращении огня. Путин подчеркивал, что Москва согласна с предложением о перемирии, но обращал внимание на нюансы

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Россия «фактически готовит отказ» от режима тишины в зоне боевых действий на Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в телеграм-канале.

«Сейчас мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова [президента Владимира] Путина в ответ на идею тишины на фронте — он фактически готовит отказ», — заявил Зеленский.

Путин 13 марта сказал, что Москва согласна с предложением о прекращении огня, которое обсуждалось на переговорах Украины и США в Джидде двумя днями ранее. Однако российский президент подчеркнул, что в этом вопросе есть нюансы.

В числе тем, которые нужно обсудить, он упомянул ситуацию с Вооруженными силами Украины в Курской области. В условиях российского наступления, отметил Путин, «для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток». Нужно решить, что делать с остающимися в регионе украинскими войсками, считает президент.

«Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен?» — спросил Путин.

Он также поинтересовался, как будет складываться ситуация на линии соприкосновения. «Кто определит, где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня на протяжении 2 тыс. км? И потом кто на кого будет сваливать нарушение этой договоренности?» — обратил внимание глава государства. Он отметил, что эти вопросы требуют кропотливого изучения с обеих сторон.

«Эти 30 суток будут как использоваться? Для того чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того чтобы туда поставлялось оружие? Для того чтобы мобилизованные подразделения прошли подготовку? Или ничего такого не будет делаться?» — задался вопросом Путин.

Также глава государства отмечал, что неясно, кто конкретно с противоположной стороны будет отдавать приказы о прекращении огня. «Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий [в случае установления перемирия между Россией и Украиной]? И какова цена этим приказам?» — поинтересовался он.

Власть Зеленского Москва считает нелегитимной, поскольку срок его полномочий истек, а новые президентские выборы на Украине проведены не были. Конституция Украины запрещает проводить выборы в условиях военного положения, оно действует в стране с февраля 2022 года.

11 марта в Саудовской Аравии состоялись американо-украинские переговоры, по итогам которых Киев согласился на 30-дневное прекращение огня при условии, что и Москва пойдет на этот шаг.

Президент США Дональд Трамп счел заявление Путина о перемирии многообещающим, но не полным. Он выразил надежду, что Россия «поступит правильно», а также заявил о готовности обсудить с коллегой предложение о прекращении огня.