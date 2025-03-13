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Военная операция на Украине ,  
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Песков пообещал своевременно сообщить о встрече Путина и Уиткоффа

Сюжет
Военная операция на Украине
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Кремль «своевременно проинформирует», если встреча президента России Владимира Путина и американского спецпосланника Стива Уиткоффа состоится. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы своевременно проинформируем», — сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли рассчитывать, что президент лично примет Уиткоффа.

Кремль заявил, что США выбрали посредника в переговорах и это не Уиткофф
Политика
Стив Уиткофф

11 марта Bloomberg сообщил о визите Уиткоффа в Москву для встречи с Путиным. 13 марта сервис Flightradar показал, что самолет, который связывают с полетом спецпосланника президента США, пересек границу с Россией.

Информация о предполагаемой поездке появилась во время подготовки в Саудовской Аравии встречи украинской и американской делегаций, в рамках которой Украина пообещала ввести 30-дневный режим прекращения огня, если на это готова и Россия.

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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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Владимир Путин

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7 октября 1952 года
Стив Уиткофф фото

Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
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