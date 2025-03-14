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Переговоры России и США ,  
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ТАСС узнал, что спецпосланник Трампа Уиткофф покинул Москву

ТАСС: спецпосланник Трампа Стив Уиткофф улетел из Москвы
Сюжет
Переговоры России и США
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Alex Brandon / AP / ТАСС)

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф улетел из Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Самолет Gulfstream G650ER, который связывают с Уиткоффом, приземлился в московском аэропорту Внуково днем 13 марта. Ночью 14 марта он вылетел оттуда, об этом свидетельствовали данные сервиса Flightradar. Кадры с кортежем спецпосланника, заезжающим во Внуково, также показали «Известия».

Однако помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц позднее сообщил, что Уиткофф находится в Москве и передает в Вашингтон информацию о ходе переговоров.

По данным Bloomberg, спецпосланник во время визита должен был встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. В Кремле обещали «своевременно проинформировать», если их встреча состоится, однако никаких сообщений после этого не было. «Известия» сообщили, что Уиткофф побывал в Москве в здании американского посольства, провел там около часа и произнес благодарственную речь на английском языке.

Белый дом заявил, что Уиткофф находится в Москве
Политика
Стив Уиткофф

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины, после которых Киев заявил о готовности к 30-дневному прекращению огня. Путин ответил, что Москва в принципе согласна с предложением, но есть нюансы.

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Стив Уиткофф фото

Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
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