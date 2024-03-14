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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Баку заявил о близости мирного соглашения с Ереваном

Президент Алиев: Азербайджан как никогда близок к миру с Арменией
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Мир никогда не был так близок, как сейчас, заявил президент Азербайджана. Конфликт обострился в 2020 году, в итоге Баку занял территорию Карабаха
Фото: Astrig Agopian / Getty Images
Фото: Astrig Agopian / Getty Images

Азербайджан и Армения близки к достижению мирного соглашения как никогда прежде, заявил президент Ильхам Алиев на открытии XI Глобального бакинского форума «Восстановление раздробленного мира», передает Azertag.

«Никогда в истории независимости на Южном Кавказе мир не был таким близким. Это результат Второй Карабахской войны», — сказал он.

В начале месяца Алиев выразил надежду, что мирный договор удастся подписать и перевернуть таким образом «тяжелую и черную страницу нашей истории».

Вторая карабахская война произошла осенью 2020 года и длилась 44 дня. Конфликт стал одним из самых кровопролитных на постсоветском пространстве, погибли, по разным данным, от 6 тыс. до 10 тыс. человек. Война завершилась победой Баку и подписанием трехстороннего соглашения с участием России. Тогда Азербайджан не стал захватывать весь Нагорный Карабах, источники РБК объясняли это тем, что Москва ужесточила риторику в переговорах с Баку, а президент Владимир Путин провел «жесткий» разговор с Алиевым.

Осенью 2023-го Азербайджан провел однодневную военную операцию, в результате которой силы Нагорного Карабаха были разгромлены, самопровозглашенная республика прекратила существование. Территорию региона покинуло почти все армянское население. Отказ ОДКБ помочь Армении стал причиной напряженности в отношениях Еревана и Москвы.

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Азербайджан и Армения ведут переговоры о подписании мирного договора в течение нескольких лет. Армянский премьер Никол Пашинян указывал, что Еревану необходимо признать целостность Азербайджана и отказаться от территориальных претензий к соседним государствам, чтобы добиться мира. «Я хочу подтвердить, что Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав всю территорию Армянской ССР Республикой Армения», — говорил он.

Стороны провели уже семь встреч по вопросу делимитации границ, однако противоречия между ними остались. Ереван обвиняет Баку в оккупации 31 села, Баку выдвигает аналогичные обвинения в оккупации восьми сел. Оба государства периодически обвиняют друг друга в обстрелах.

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Азербайджан Армения Ильхам Алиев Никол Пашинян
Ильхам Алиев фото

Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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