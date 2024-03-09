Баку потребовал от Еревана освободить восемь сел на границе

Азербайджан потребовал от Армении освободить восемь «оккупированных» сел на границе, сообщили в пресс-службе заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева, передает «АЗЕРТАДЖ».

Речь идет о неэксклавных селах Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы и эксклавных селах Юхары Аскипара, Кярки, Софулу, Бархударлы (из них последние два пустуют) в Тавушской области на северо-востоке Армении.

Баку также отверг заявления о том, что оккупировал 31 село, которые Ереван считает своими.

Заявление было сделано после седьмой по счету встречи по вопросу делимитации границ между странами. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что Ереван согласен на вариант делимитации по каждой области отдельно с воспроизведением участков границы на карте, после чего происходит сверка позиций войск. Вопросы анклавов и эксклавов будут решаться на последнем этапе.

В сентябре 2023 года Баку объявил о проведении «локальных антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе, в результате чего он вошел в состав Азербайджана. Стороны договорились о прекращении огня и разоружении воинских формирований в регионе. Более 100 тыс. жителей Нагорного Карабаха уехали в Армению.

Ереван и Баку работают над подписанием мирного договора. В феврале Пашинян встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, они обсуждали в том числе делимитацию границ и договорились продолжить работу над мирным соглашением.