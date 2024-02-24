Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах
Позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Йеллиджа в Кяльбаджарском районе попали под обстрел со стороны Армении. Об этом сообщило азербайджанское Минобороны.
Как утверждает ведомство, армянские военные открыли огонь из стрелкового оружия в 12:45 (13:45 мск) 24 февраля. По данным азербайджанского Минобороны, обстрел велся с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Йухары Шорджа в Басаркечярском районе.
В свою очередь Минобороны Армении заявило, что утверждение азербайджанской стороны не соответствует действительности. В армянском ведомстве сообщили, что в 24 февраля «около 12:30 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным в районе Верин Шоржа (Гегаркуникская область)».
Азербайджан и Армения неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах. В частности, 16 февраля азербайджанское Минобороны сообщило, что армянские военные, находящиеся на позициях в направлении населенного пунка Гюнешли Басаркечярского района, открыли огонь по азербайджанской армии в направлении населенного пункта Тезекенд Дашкесанского района.
«Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении», — заявило ведомство. В армянском Минобороны назвали сообщение азербайджанской стороны «дезинформацией».
На следующий день премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились на Мюнхенской конференции по безопасности. Они обсудили «процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений и шаги, направленные на обеспечение мира и стабильности в регионе», а также подписание мирного договора. Переговоры прошли по инициативе Германии, выступившей на правах организатора конференции.
Азербайджан и Армения ведут переговоры о подписании мирного договора в течение нескольких лет. В апреле 2023 года Пашинян допускал такую возможность при выполнении ряда условий.
В сентябре 2023 года Баку объявил о проведении «локальных антитеррористических мероприятий» в непризнанном Нагорном Карабахе, в результате чего он вошел в состав Азербайджана. Стороны также договорились о прекращении огня и разоружении воинских формирований в регионе. Более 100 тыс. жителей Нагорного Карабаха уехали в Армению. В Ереване обвинили Баку в агрессии и проведении этнических чисток, азербайджанская сторона обвинения отвергла.
В ноябре МИД Азербайджана заявил о готовности к прямым мирным переговорам с Арменией на двусторонней основе.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»
Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний