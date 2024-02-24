Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе

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Позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Йеллиджа в Кяльбаджарском районе попали под обстрел со стороны Армении. Об этом сообщило азербайджанское Минобороны.

Как утверждает ведомство, армянские военные открыли огонь из стрелкового оружия в 12:45 (13:45 мск) 24 февраля. По данным азербайджанского Минобороны, обстрел велся с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Йухары Шорджа в Басаркечярском районе.

В свою очередь Минобороны Армении заявило, что утверждение азербайджанской стороны не соответствует действительности. В армянском ведомстве сообщили, что в 24 февраля «около 12:30 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным в районе Верин Шоржа (Гегаркуникская область)».

Азербайджан и Армения неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах. В частности, 16 февраля азербайджанское Минобороны сообщило, что армянские военные, находящиеся на позициях в направлении населенного пунка Гюнешли Басаркечярского района, открыли огонь по азербайджанской армии в направлении населенного пункта Тезекенд Дашкесанского района.

«Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении», — заявило ведомство. В армянском Минобороны назвали сообщение азербайджанской стороны «дезинформацией».

На следующий день премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились на Мюнхенской конференции по безопасности. Они обсудили «процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений и шаги, направленные на обеспечение мира и стабильности в регионе», а также подписание мирного договора. Переговоры прошли по инициативе Германии, выступившей на правах организатора конференции.

Азербайджан и Армения ведут переговоры о подписании мирного договора в течение нескольких лет. В апреле 2023 года Пашинян допускал такую возможность при выполнении ряда условий.

В сентябре 2023 года Баку объявил о проведении «локальных антитеррористических мероприятий» в непризнанном Нагорном Карабахе, в результате чего он вошел в состав Азербайджана. Стороны также договорились о прекращении огня и разоружении воинских формирований в регионе. Более 100 тыс. жителей Нагорного Карабаха уехали в Армению. В Ереване обвинили Баку в агрессии и проведении этнических чисток, азербайджанская сторона обвинения отвергла.

В ноябре МИД Азербайджана заявил о готовности к прямым мирным переговорам с Арменией на двусторонней основе.