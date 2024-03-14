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Политика ,  
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Европарламент принял резолюцию об укреплении связей с Арменией

Европарламента призвал ЕС укрепить связи с Арменией

Европейский парламент призвал укрепить отношения Евросоюза с Арменией, следует из принятой депутатами резолюции. Это произошло на фоне заморозки участия Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Парламентарии призвали исполнительные органы ЕС оказать содействие в решении конфликта между Арменией и Азербайджаном, а также рассмотреть предоставление Армении статуса кандидата на вступление в ЕС. Кроме того, авторы документа выразили готовность ввести санкции против стран, угрожающих суверенитету Армении.

Глава армянского МИДа Арарат Мирзоян в конце 2023 года заявил о стремлении Еревана сблизиться с ЕС настолько, насколько союз сочтет это возможным. По словам премьера Никола Пашиняна, Евросоюз действует аналогично. Hraparak сообщил, что он планировал подать заявку Армении на вступление в ЕС не позднее осени 2024 года.

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Никол Пашинян

В конце февраля Пашинян объявил о заморозке участия Армении в ОДКБ. Позднее он предупредил, что Армения покинет организацию, если не будет сформулирована ее «зона ответственности» в республике.

Он напомнил, что Россия и ОДКБ однозначно заявляли, что суверенная территория Армении — «красная линия», однако в ходе эскалации конфликта с Азербайджанов, когда Армения зафиксировала, что красная линия пройдена, «со стороны ОДКБ указанных в уставе шагов не последовало».

Россия готова к диалогу с Арменией по вопросу дальнейшего членства в ОДКБ как в формате диалога стран, так и в рамках организации, заявили в Кремле.

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Теги
Европарламент Армения резолюция Евросоюз
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