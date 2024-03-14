Война Израиля и ХАМАС. Главное

США поддержат план военных действий Израиля в городе Рафах на юге сектора Газа, но только если он будет «больше похож на контртеррористические операции, чем на полномасштабную войну», сообщили источники Politico. Как пишет издание, Израиль намерен ликвидировать четыре батальона ХАМАС в Рафахе.

США настаивают, что перед операцией Израиль должен представить план защиты мирного населения. Такой план еще в работе. В Белом доме считают, что если речь будет идти о «контртеррористических операциях», а не о масштабном вторжении, то удастся минимизировать потери среди гражданских, «опустошить ряды ХАМАС», а также избежать сцен, которые негативно скажутся на общественном мнении об Израиле и о подходе президента Джо Байдена к конфликту.

ХАМАС принял измененную версию американского предложения о прекращении огня в Газе, которая включает освобождение захваченных в Израиле заложников, сообщил Al Arabia. По словам источника канала, представители группировки в ближайшие дни прибудут в Каир, чтобы обсудить детали сделки.