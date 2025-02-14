Путин обсудил на закрытом заседании Совбеза свой разговор с Трампом

Трамп позвонил Путину 12 февраля, детали беседы обсуждались на закрытом совещании Совбеза, сообщил Песков. Президент США говорил о готовности России к переговорам по Украине

Владимир Путин провёл по видеосвязи оперативное совещание с членами Совета Безопасности, 14 февраля 2025 года (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин обсудил свой разговор с американским коллегой Дональдом Трампом и в целом активизирующиеся контакты с США в закрытой части совещания с Совбезом, заявил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Безусловно, [обсуждал]», — ответил он на соответствующий вопрос.

Трамп позвонил Путину 12 февраля. По его словам, целью беседы было узнать планы Москвы по урегулированию на Украине. Президенты России и Украины готовы заключить сделку, сказал республиканец. Он добавил, что договорился с российским лидером о «немедленном» начале переговоров. До этого президент США пригрозил Москве санкциями и пошлинами в случае отказа от мирной сделки. Как уточняли в Кремле, Трамп и Путин не обсуждали отмену ограничений или признание Западом Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей территориями России.

После разговора с Путиным Трамп позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Последний счел «неприятным» тот факт, что этот разговор состоялся после контактов с президентом России. По словам Зеленского, республиканец разговаривает с Путиным «как с лидером государства Россия», а сам он думает «о нем, как о враге».

Позднее Трамп анонсировал встречу «должностных лиц высокого уровня из России, с Украины и из США» 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В Москве и Киеве эту информацию не подтвердили. Также, по словам республиканца, трехсторонние переговоры состоятся на следующей неделе в Саудовской Аравии. Зеленский заявил, что его предстоящие визиты в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию будут посвящены обмену пленными, а встреч с представителями США или России не планируется.

Оперативное заседание президента России с постоянными членами Совбеза состоялось 14 февраля. Как сообщали в пресс-службе Кремля, они обсудили подготовку к минимизации ущерба для граждан и экономики от чрезвычайных ситуаций, связанных с весенними пожарами и паводками.

Украина в рамках обсуждения мира настаивает на обеспечении гарантий безопасности со стороны Запада и сохранении военной помощи. Зеленский выражал уверенность в возможности возвращения утраченных территорий дипломатическим путем после окончания боевых действий. Он также называл украинскую операцию в Курской области «сильной картой» на возможных переговорах.

Путин выдвигал в качестве условий прекращения огня вывод украинских войск из Донбасса, признание Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей частью России, отказ Украины от членства в НАТО и снятие международных санкций. Украинский лидер посчитал эту инициативу ультиматумом.