Зеленский фразой «не очень приятно» оценил звонок Трампа ему после Путина

В ходе переговоров Трамп и Путин договорились приступить к переговорам по Украине. Зеленский подчеркнул, что урегулирование должно происходить с участием Киева. Того же добивается и ЕС

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Факт того, что президент США Дональд Трамп первым позвонил президенту Владимиру Путину, а потом уже украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, «неприятен», заявил президент Украины.

«На самом деле это не очень приятно. Звонки — это звонки, я все понимаю, но встречи для нас приоритет, Украина — Америка. И только после таких встреч, наработки плана, как остановить Путина, тогда уже справедливо говорить с русскими», — сказал Зеленский (цитата по «Стране»).

Он также поделился, что в разговоре с Трампом заявил об их различном восприятии Путина: американский политик разговаривает с ним «как с лидером государства Россия», а украинский думает «о нем, как о враге». «Мне кажется, что я в большей реальности нахожусь, и поэтому я не доверяю», — отметил Зеленский (цитата по «Суспiльне»).

Как сообщил Трамп после разговора с Путиным, собеседники договорились, что команды двух государств «немедленно приступят к переговорам» касательно украинского конфликта. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что глава государства «пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая, разумеется, и тему украинского урегулирования».

После беседы Трамп созвонился с Зеленским. По итогам этого разговора американский политик заявил, что Украина хочет мира, а Зеленский отметил, что Киев и Вашингтон определяют шаги для его достижения.

Из-за беседы президентов США и России в ЕС и на Украине появились опасения, что их могут исключить из мирного процесса. Украинский президент сказал, что Киев не примет любые двусторонние мирные переговоры без его участия.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас также подчеркнула, что в переговорах должны принимать участие Украина и Европа. «Очевидно, что любая сделка за нашей спиной не сработает», — заявила она (цитата по Reuters).

Песков отметил, что Украина «так или иначе <...> будет участвовать в переговорах», «европейцам [нужно] беседовать с Вашингтоном, чтобы как-то застолбить свое место» в урегулировании. Главным визави России в процессе он назвал США.