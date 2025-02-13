 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский фразой «не очень приятно» оценил звонок Трампа ему после Путина

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
В ходе переговоров Трамп и Путин договорились приступить к переговорам по Украине. Зеленский подчеркнул, что урегулирование должно происходить с участием Киева. Того же добивается и ЕС
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Факт того, что президент США Дональд Трамп первым позвонил президенту Владимиру Путину, а потом уже украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, «неприятен», заявил президент Украины.

«На самом деле это не очень приятно. Звонки — это звонки, я все понимаю, но встречи для нас приоритет, Украина — Америка. И только после таких встреч, наработки плана, как остановить Путина, тогда уже справедливо говорить с русскими», — сказал Зеленский (цитата по «Стране»).

Он также поделился, что в разговоре с Трампом заявил об их различном восприятии Путина: американский политик разговаривает с ним «как с лидером государства Россия», а украинский думает «о нем, как о враге». «Мне кажется, что я в большей реальности нахожусь, и поэтому я не доверяю», — отметил Зеленский (цитата по «Суспiльне»).

Зеленский назвал условия прекращения огня
Политика
Фото:Oleksandr Klymenko / Reuters

Как сообщил Трамп после разговора с Путиным, собеседники договорились, что команды двух государств «немедленно приступят к переговорам» касательно украинского конфликта. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что глава государства «пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая, разумеется, и тему украинского урегулирования».

После беседы Трамп созвонился с Зеленским. По итогам этого разговора американский политик заявил, что Украина хочет мира, а Зеленский отметил, что Киев и Вашингтон определяют шаги для его достижения.

Из-за беседы президентов США и России в ЕС и на Украине появились опасения, что их могут исключить из мирного процесса. Украинский президент сказал, что Киев не примет любые двусторонние мирные переговоры без его участия.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас также подчеркнула, что в переговорах должны принимать участие Украина и Европа. «Очевидно, что любая сделка за нашей спиной не сработает», — заявила она (цитата по Reuters).

Песков отметил, что Украина «так или иначе <...> будет участвовать в переговорах», «европейцам [нужно] беседовать с Вашингтоном, чтобы как-то застолбить свое место» в урегулировании. Главным визави России в процессе он назвал США.

Читайте РБК в Telegram.

Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным

Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине

Песков назвал очень важным разговор Путина и Трампа

Налоговый вычет по ипотеке: как вернуть 660 тыс. рублей. Инструкция

В Китае заявили, что рады разговору Путина с Трампом

Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Зеленский Владимир Путин Дональд Трамп
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
FT узнала, когда на Западе ожидают сделки Путина и Трампа
Политика
Трамп заявил, что Зеленский хочет заключить мир
Политика
Лавров удивился ступору в Европе из-за разговора Трампа и Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 94,92 (-3,09) Инвестиции, 18:04 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,03 (-3,02) Инвестиции, 18:04
Продукция ГК «Талина» получила золотые медали на «Продэкспо-2025»Отрасли, 19:09
Альфа-банк вручил премии российским компаниям за прорывные технологииПресс-релиз, 19:07
Юристы разъяснили, будут ли подростки приносить присягу, получая паспортОбщество, 19:05
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полетыПолитика, 19:04
Генсек НАТО заявил, что Киеву никогда не обещали членство после мираПолитика, 18:59
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,4Общество, 18:58
Анджело Гайя призвал не сравнивать вино с другими алкогольными напиткамиВино, 18:53
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Зеленский фразой «не очень приятно» оценил звонок Трампа ему после ПутинаПолитика, 18:49
Песков предложил способ узнать, кто инициировал разговор Путина и ТрампаПолитика, 18:46
Прокуратура проверит пропажу участника убийства зампреда ЦБОбщество, 18:41
«Лада» проиграла десятый матч подряд в КХЛСпорт, 18:40
Гладков сообщил о четырех атаках дронов в Белгородской областиОбщество, 18:35
FT узнала, когда на Западе ожидают сделки Путина и ТрампаПолитика, 18:27
Индекс РТС вырос на 10% и впервые за полгода превысил 1100 пунктовИнвестиции, 18:26