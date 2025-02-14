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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский решил не вести мирных переговоров во время азиатского турне

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский заявил, что его предстоящие визиты в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию будут посвящены обмену пленными, а встреч с представителями США или России не планируется. Трамп анонсировал встречу с Путиным в Саудовской Аравии
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свои визиты в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию, отметив, что там не запланированы встречи с американской или российской стороной. Об этом он заявил журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция велась на YouTube-канале офиса украинского президента.

Зеленский рассказал, что эти визиты будут посвящены обмену пленными.

«Я не хочу просто так встречаться с россиянами. Как я уже говорил, мы видим порядок встреч [таким]: сначала Соединенные Штаты, потом Европа, а потом россияне», — сказал он.

Что касается заявления американского президента Дональда Трампа о том, что 14 февраля в Мюнхене состоятся переговоры представителей США, Украины и России, Зеленский сказал, что не знает о подготовке такой встречи. В Кремле также не подтвердили эту информацию.

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12 февраля Трамп рассказал, что может встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Саудовской Аравии в «не слишком отдаленном будущем». Что касается присутствия на встрече Зеленского, Трамп сказал: «Вероятно, у нас будет первая встреча, а затем мы посмотрим, что мы сможем сделать со второй встречей».

До этого он поговорил по телефону сначала с Путиным, затем с Зеленским. После бесед Трамп заявил, что оба лидера хотят мира. Стороны начали подготовку команд для переговоров.

The Wall Street Journal сообщила, что Китай предложил организовать саммит Трампа и Путина, однако в США и Европе к этой идее отнеслись скептически из-за близких отношений Москвы и Пекина. 

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Владимир Зеленский Саудовская Аравия Турция ОАЭ обмен пленными
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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