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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп анонсировал переговоры России, США и Украины в Мюнхене

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Встреча «должностных лиц высокого уровня из России, Украины и США» пройдет 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, заявил Трамп. Россия не приезжает на нее с 2022 года. В Киеве отрицают слова президента США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Представители США, России и Украины на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля проведут контакты на тему урегулирования конфликта между Москвой и Киевом, заявил журналистам в Белом доме президент США Дональд Трамп.

По словам президента, «Россия будет там с нашими людьми, Украина также приглашена». О ком именно речь, он не уточнил. Трамп добавил, что не знает, «кто именно там будет от каких стран», но должны быть «должностные лица высокого уровня из России, Украины и США».

Позднее советник президента Украины Дмитрий Литвин опроверг эти сведения, заявив, что «разговора с россиянами в Мюнхене не предвидится». По словам Литвина, сначала Украина должна говорить с США, также в переговорах должна участвовать Европа.

Конференция пройдет с 14 по 16 февраля. Как передавал Euronews, вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио встретятся там с президентом Украины Владимиром Зеленским, они обсудят призывы Трампа к Москве и Киеву начать переговоры.

Об участии России в Мюнхенской конференции не сообщалось. Российские официальные лица не приезжают на нее с 2022 года.

РБК направил запрос в МИД России.

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12 февраля, после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, Трамп сообщил, что лидеры договорились «немедленно» начать переговоры по Украине. В Кремле заявили, что Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами», а Путин согласился с ним в том, что «долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров». После этого американский президент созвонился с Зеленским. Трамп заявил, что Украина стремится к миру, а Зеленский подчеркнул, что Киев и Вашингтон согласовывают шаги для достижения этой цели.

На следующий день в Кремле сообщили, что Россия начала формировать группу для переговоров с США. В американскую команду войдут госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Посланника по Украине и России Кита Келлога в ней нет.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что главным визави» в мирных переговорах по Украине Москва считает Вашингтон. «Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах. Будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога», — сказал он, добавив, что Европе по вопросу участия в этом процессе следует обратиться к США.

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Дональд Трамп Мюнхенская конференция по безопасности Украина США переговоры Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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