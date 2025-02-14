Трамп анонсировал встречу России, Украины и США в Саудовской Аравии

Трамп заявил, что переговоры в Мюнхене пройдут 14 февраля, а в Саудовской Аравии — на следующей неделе. Украина отрицает данные о встрече в Германии

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

На следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей России и США об урегулировании между Москвой и Киевом, и Украина тоже будет в них участвовать, заявил журналистам в Белом доме американский президент Дональд Трамп.

Несколько часов назад он сообщил о готовящихся контактах с участием чиновников их этих трех стран на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. В Киеве это опровергли, но Трамп по-прежнему заявил, что завтрашняя встреча пройдет.

«Завтра состоится встреча в Мюнхене, а на следующей неделе — встреча в Саудовской Аравии, не моя с президентом Путиным, но с должностными лицами высокого ранга», — сказал Трамп перед пресс-конференцией с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Республиканец не уточнил, в каком формате должны пройти эти контакты.

Мюнхенская конференция состоится с 14 по 16 февраля, в ее рамках, как ожидается, президент Украины Владимир Зеленский встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио. Россия не участвовала в мероприятии с 2022 года.

Саудовскую Аравию Трамп называл возможным местом личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным после их телефонного разговора 12 февраля. Позже в тот же день он разговаривал с Зеленским. В Кремле со своей стороны отмечали, что место и сроки встречи Путина и Трампа можно будет называть после «определенных наработок».

Россия начала формировать переговорную группу для диалога с США, кто в нее войдет, в Кремле не уточнили. В числе участников американской команды Трамп назвал Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Кремль называл США «главным визави» в мирных переговорах по Украине. Зеленский заявил о недопустимости любых мирных переговоров без участия его страны.