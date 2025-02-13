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Политика ,  
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Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным

Трамп предположил, что их саммит с Путиным примет Саудовская Аравия. Кремль не подтвердил и не опроверг его слова, рассказав о договоренности двух политиков продолжить контакты
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

России и США еще предстоит обработать детали встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, пока они условились продолжить контакты и дать поручения помощникам начать соответствующую работу. Об этом сообщил журналистам представитель президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи в Саудовской Аравии, передает корреспондент РБК.

«Теперь работа, конечно же, быстро будет начата, нужно будет дождаться определенных наработок», — сказал Песков.

Он отказался комментировать вопрос относительно того, кто стал инициатором телефонного разговора президентов и был ли он первым после инаугурации американского лидера.

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Политика

Разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля. Политики обсудили урегулирование российско-украинского конфликта и ряд других вопросов, после чего договорились встретиться лично и пригласили друг друга в свои страны.

Трамп после разговора предположил, что саммит состоится в Саудовской Аравии, в нем примет участие саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман. Со слов республиканца, дата еще не назначена, но встреча состоится «в не столь отдаленном будущем». «Мы знаем наследного принца, и я думаю, что это было бы очень хорошее место для встречи», — уверен Трамп.

Телефонной беседе президентов предшествовало освобождение Россией американского гражданина Марка Фогеля, который в 2022 году был приговорен подмосковным судом к 14 годам колонии за контрабанду наркотиков. За ним в Москву прилетел спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Со слов последнего, наследный принц Саудовской Аравии сыграл «важную роль» в заключении сделки. «У него очень крепкая дружба с президентом Трампом. Он закулисно способствовал и подталкивал [к сделке]. Он был сторонником сделки и встречи двух лидеров», — сказал Уиткофф.

Как рассказали источники Reuters неделю назад, власти России рассматривают возможность проведения встречи в Саудовской Аравии или ОАЭ, причем некоторые дипломаты и сотрудники разведки выступают против из-за тесных связей этих стран с США.

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