Трамп назвал причину звонка Путину до разговора с Зеленским

Звонок российскому лидеру Владимиру Путину был первоочередной задачей для выяснения намерений Москвы по поводу урегулирования на Украине, заявил президент США Дональд Трамп, передает CNN.

Так он объяснил, почему 12 февраля позвонил Путину до того, как поговорил с Зеленским.

«Кто-то сказал, что мне надо было сначала позвонить Зеленскому. Я так не думаю», — заявил Трамп.

По словам американского президента, Вашингтону было необходимо выяснить, готова ли Россия пойти на мирные переговоры.

«Я знаю, что Зеленский хочет заключить сделку. Но теперь я знаю, что Россия хочет заключить сделку», — отметил Трамп.

После телефонного разговора с Путиным американский лидер заявил, что они договорились о «немедленном» начале переговоров по Украине. Президенты также условились встретиться лично и пригласили друг друга в свои страны.

В Кремле заявили, что американский президент выступил за скорейшее прекращение боевых действий мирным путем. Путин согласился с ним в том, что «долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров».

После переговоров с Путиным Трамп связался с Зеленским. Позднее украинский президент посчитал очередность звонков «неприятной». По мнению Зеленского, для Киева приоритетом остаются встречи украинской и американской сторон. После таких переговоров и составления плана по прекращению боевых действий «справедливо говорить с русскими», отметил Зеленский.