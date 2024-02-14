Все больше граждан США сомневаются в его способности отработать второй срок в Белом доме

Могут ли демократы выставить на выборы кого-то вместо Байдена Все больше граждан США сомневаются в его способности отработать второй срок в Белом доме

Доклад Минюста США, в котором Джо Байден назван «пожилым человеком с плохой памятью», спровоцировал новую волну дискуссий, справится ли 81-летний президент США со вторым сроком. Какие варианты есть у Демпартии — разбирался РБК

Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Почему все меньше американцев хотят переизбрания Байдена

13 февраля The Atlantic, один из старейших журналов США, выпустил статью с броским заголовком «Демократы должны сейчас же выбрать нового кандидата в президенты». Ее автор, старший преподаватель политологии в Пенсильванском университете Деймон Линкер, безапелляционно утверждает: Демократическая партия идет на выборы с кандидатом, который их с высокой долей вероятности проиграет и материализует главный страх своих соратников — возвращение Дональда Трампа в Белый дом.

«Как бы хорошо Байден ни подходил, для того чтобы избавиться от него [Трампа] четыре года назад, ситуация изменилась. Сегодня Байден не может быть лучшим человеком для этой работы. Время исправлять ситуацию пришло, пока действительно не стало слишком поздно», — предупреждает политолог.

Эта статья — отголосок растущих в американском обществе опасений по поводу возраста и когнитивных способностей действующего главы государства, которые подстегнул опубликованный 8 февраля доклад спецпрокурора США Роберта Хура по делу о незаконном хранении Байденом конфиденциальных документов в гараже своего дома в Делавере. Хотя Минюст решил не выдвигать уголовных обвинений против действующего президента (в отличие от Трампа, находящегося под судом по аналогичному делу), содержание 388-страничного документа произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Спецпрокурор пришел к выводу, что Байден намеренно забрал к себе конфиденциальные бумаги после окончания вице-президентства, но назвал политика «благонамеренным пожилым человеком с плохой памятью». Согласно докладу, при общении со следователями глава государства не раз испытывал сложности с тем, чтобы назвать правильные даты разных событий, например смерти своего сына Бо от рака в 2015 году (на публике Байден не раз ошибочно утверждал, что тот погиб на войне в Ираке).

В день выхода доклада Байден провел незапланированную пресс-конференцию, где довольно эмоционально отреагировал на содержание документа и особенно упоминание своего сына. «Я благонамеренный, я пожилой человек, но знаю, что делаю… У меня все в порядке с памятью», — заявил Байден. Но, отвечая вслед за этим на вопрос о текущих переговорах об освобождении израильских заложников из плена ХАМАС, он по ошибке назвал президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики.

Сомнения в «физической и умственной пригодности» Байдена разделяют все больше американских избирателей. Лишь 14% респондентов декабрьского опроса The Wall Street Journal заявили, что Байден обладает необходимой физической выносливостью, чтобы быть президентом. Согласно исследованию ABC News от 11 февраля, подавляющее большинство американцев, 86%, считают, что Байден «слишком стар», для того чтобы быть президентом. Опрос NBC News обнаружил, что избиратели больше обеспокоены преклонным возрастом действующего главы государства, чем несколькими уголовными делами, по которым проходит Трамп, также претендующий на президентский пост, — 76% против 61%.

20 ноября Байдену исполнится 82 года — в случае победы на выборах он побьет свой же рекорд по возрасту на момент вступления в должность президента. К концу второго срока ему будет 86 лет. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила 12 февраля, что когнитивные тесты не будут включены в предстоящее медицинское обследование главы государства. По ее словам, лечащий врач Байдена считает, что 46-й президент доказывает свои умственные способности «каждый день тем, как он действует и как думает».

Может ли Байден сняться с выборов

Демократическая партия США попала в «ужасную ловушку», сказал РБК директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Он напомнил, что еще в 2019 году, когда Байден только начинал свою предыдущую предвыборную кампанию, он пообещал на закрытых встречах с однопартийцами и сторонниками Демпартии, что будет президентом одного срока, как раз в силу возраста. «Что случилось и когда он передумал, непонятно. Но нынешняя ситуация, на мой взгляд, должна вызывать панические настроения у демократов», — отметил Лукьянов.

Сам Байден не собирается покидать президентскую гонку, а снять его кандидатуру против его воли Демпартия не может — подобным правом не обладает даже национальная конвенция (съезд) партии, которая пройдет 18–22 августа в Чикаго, пояснил РБК Павел Дубравский, политтехнолог и руководитель компании «Дубравский Консалтинг». «Единственное исключение — смерть и болезнь, недееспособность», — отметил он. Более того, пока с такими призывами не выступал никто из видных демократов, по крайней мере публично.

На предварительных внутрипартийных выборах (кокусах и праймериз) Байден идет практически вне конкуренции, что в целом характерно для действующих глав государства, претендующих на переизбрание на второй срок, — однопартийцы, как правило, предпочитают «не ставить палки в колеса». С самого начала гонки у Байдена были всего два оппонента — член палаты представителей Дин Филлипс и писательница Марианна Уильямсон, но последняя сняла свою кандидатуру 7 февраля.

Хотя праймериз демократов прошли всего в трех штатах, сейчас уже слишком поздно для вступления в гонку нового кандидата: в 80% субъектов США истек крайний срок регистрации для включения в бюллетени. Теоретически новый кандидат может убедить избирателей вписать свое имя от руки, однако лишь часть штатов, где это дозволено местным законодательством, будет их засчитывать. Другой вариант — национальный комитет Демократической партии может внести поправки в свои правила выдвижения кандидатов, но для этого потребуется согласие самого Байдена, который этот орган контролирует, отмечает NBC News.

Теоретически американский президент может сняться с президентской гонки, но продолжить при этом выполнять свои обязанности в качестве главы государства, как в 1968 году поступил Линдон Джонсон. Тогда в борьбу за Белый дом вступил Роберт Кеннеди, но 5 июня, после победы на праймериз в Калифорнии, он был убит. Официальным кандидатом Демпартии США в итоге стал Хьюберт Хамфри, который на выборах проиграл Ричарду Никсону.

Если Байден решит снять свою кандидатуру до съезда Демпартии, то новый кандидат уже вряд ли сумеет заручиться большинством голосов делегатов, необходимых для формального выдвижения в кандидаты в президенты. Поэтому, как и в случае с Хамфри, решаться этот вопрос будет непосредственно делегатами съезда, и окончательным кандидатом может стать человек, даже не участвовавший в праймериз.

«Если Байден снимется после победы на съезде, тогда партия созывает специальное собрание и дальше решает, что делать», — продолжает Дубравский. Национальный комитет Демпартии США должен будет выдвинуть нового кандидата после консультаций с конгрессменами и губернаторами.

Кто может заменить Байдена-кандидата

Независимо от того, в какой момент времени Байден гипотетически может сняться с гонки, насущным остается другой вопрос, кто именно его способен заменить. Очевидным кандидатом кажется вице-президент Камала Харрис, которой, согласно Конституции, предстоит принять бразды правления, если с пожилым президентом что-то случится. В интервью, опубликованном после доклада Роберта Хура, Харрис заявила о своей готовности взять на себя президентские полномочия, однако перспективы ее выдвижения в качестве кандидата Демпартии выглядят сомнительными в силу низких рейтингов.

Как отмечает Дубравский, среди других потенциальных замен еще два имени: супруга бывшего президента США Мишель Обама и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. «Первая уже отказалась участвовать в гонке, второй вел теневую кампанию и даже участвовал в дебатах против выбывшего из гонки республиканца Рона Десантиса. Байден лично называл его возможной надеждой Демократической партии и будущим президентом США. Но пока он мало дает о себе знать», — отметил политтехнолог.

Лукьянов напомнил, что о возможных политических амбициях Мишель Обамы начали говорить еще во время президентства ее мужа. Более того, политические династии — вполне традиционное явление для Соединенных Штатов. «Однако подобному тому, как Трамп является репеллентом для демократов, появление Мишель Обамы (в качестве кандидата в президенты. — РБК) станет консолидирующим фактором для республиканцев», — предположил эксперт.

Среди других вероятных резервных кандидатов от демократов Forbes назвал губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера, губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, губернатора Колорадо Джареда Полиса и губернатора Пенсильвании Джошуа Шапиро.

С высокой долей вероятности Байден все же останется в кампании и будет представлять свою партию на выборах, считают опрошенные РБК эксперты. Как отмечает Лукьянов, шансы на его переизбрание выглядят все более туманными. «Его единственной надеждой будет то, что для демократического электората вероятность возвращения Трампа — это даже еще большая катастрофа, чем [его победа] в 2016 году. Потому что это будет означать, что Трамп не страшная случайная аберрация, а некая тенденция», — резюмировал он.