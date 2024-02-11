NYT сообщила о «президентском коконе» для Байдена

Помощники стараются уберечь 81-летнего президента от ошибок. Внимание к теме здоровья Байдена выросло после отчета спецпрокурора, где его назвали «пожилым человеком с плохой памятью». На «пребывание в коконе» жаловался и Трамп

Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Помощники американского лидера Джо Байдена в последние годы поместили его в «президентский кокон», чтобы тот не совершал ошибок, пишет The New York Times.

Газета отмечает, что Белый дом, как правило, старается «взять под защиту» всех президентов (например, в 2017 году предшественник Байдена Дональд Трамп признавался, что чувствует себя «в маленьком коконе» из-за круглосуточной охраны), однако теперь решение носит скорее стратегический характер. 81-летний Байден — самый пожилой человек, который когда-либо занимал высший государственный пост в США; некоторые в его окружении обеспокоены, что он может лишний раз ошибиться — допустить оговорку или споткнуться, пишет NYT.

На пресс-конференциях помощники Байдена останавливают журналистов, которые хотят задать вопросы, а на торжественных церемониях включают громкую музыку, чтобы дать понять, что мероприятие подходит к концу.

NYT пишет, что Байден дал меньше интервью, чем кто-либо из его предшественников (начиная с Рональда Рейгана, который был президентом в 1981–1989 годах). The Washington Post также отмечала, что глава государства «уклоняется от СМИ».

Согласно февральскому опросу NBC News, три четверти избирателей, в том числе половина сторонников Демпартии, выразили обеспокоенность по поводу ментального и физического здоровья Байдена. Союзники президента настаивают, что причин сомневаться в его способности исполнять обязанности главы государства нет. Байден собирается идти на новый срок; участвовать в выборах осенью 2024 года намерен и 77-летний Трамп.

Внимание к здоровью Байдена резко выросло на этой неделе, когда был опубликован отчет спецпрокурора США Роберта Хура о секретных документах в доме президента. В докладе Байден назван «пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью»; там утверждается, что во время общения с прокурором по делу о ненадлежащем обращении с секретными бумагами Байден не смог вспомнить дату смерти своего сына Бо, умершего в 2015 году от рака. Формулировки в документе вызвали ярость в Белом доме, его сочли политически мотивированным.

Вскоре после выхода отчета Байден дал пресс-конференцию, где выразил недовольство упоминанием его сына: «Как, черт возьми, он посмел поднять эту тему?» и заверил, что с его памятью все в порядке. При этом через несколько минут он по ошибке назвал египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики. Ранее на этой же неделе он допустил несколько подобных оговорок.