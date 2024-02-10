WSJ сообщила о ярости в Белом доме из-за отчета с критикой памяти Байдена

В Белом доме возмутились из-за формулировок в отчете спецпрокурора США о памяти Байдена, а в демпартии обеспокоены будущим его предвыборной кампании. Сам президент в разговоре с конгрессменами нецензурно высказался об этом докладе

Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Getty Images)

Отчет спецпрокурора США Роберта Хура о секретных документах в доме президента Джо Байдена, в котором упоминаются проблемы с памятью американского лидера, вызвал возмущение и ярость среди демократов, сообщает The Wall Street Journal; некоторые представители Демпартии опасаются за будущее его кампании (президент идет на второй срок).

В докладе 81-летнего Байдена назвали «пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью». На формулировки гневно отреагировал и сам президент. В отчете, в частности, утверждалось, что во время общения со следователями по делу о ненадлежащем обращении с секретными бумагами Байден не смог вспомнить дату смерти своего сына Бо, умершего в 2015 году от рака. По данным источников WSJ, на заседании Демократической партии в Палате представителей 8 февраля президент, обращаясь к небольшой группе законодателей, спросил: «Вы думаете, что я бы, черт возьми, забыл тот день, когда умер мой сын?», использовав нецензурное слово. Байден выразил недовольство упоминанием его сына и публично, во время пресс-конференции вскоре после выхода доклада Хура: «Как, черт возьми, он посмел поднять эту тему?».

Как пишет газета, один из бывших советников Байдена обвинил членов команды президента в том, что они позволили ему дать показания спецпрокурору сразу после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года (Байден общался со следователями 8 и 9 октября). Перед этим, отмечает WSJ, президент несколько часов провел на совещаниях о ситуации на Ближнем Востоке с советниками по национальной безопасности. «Как они могли так плохо подготовить его и поставить в такое положение?» — задался вопросом экс-советник.

Доклад Хура был опубликован на неделе, когда Байден допустил ряд громких оговорок: например, перепутал экс-канцлеров Германии Ангелу Меркель и Гельмута Коля и рассказал о недавней встрече с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году. В связи с этим среди некоторых демократов растет обеспокоенность по поводу будущего кампании Байдена. Ситуацию усугубило то, что Байден, комментируя выводы Хура, через несколько минут по ошибке назвал египетского лидера Абдель Фаттаха Ас-Сиси президентом Мексики, а также отказался от интервью перед Супербоулом-2024 (пройдет в ночь на 12 февраля). Но, по словам источников, близких к Байдену, он не рассматривает возможность отказа от участия в выборах.

Байден также не собирается менять предвыборную стратегию; как пишет WSJ, действующий президент продолжит противопоставлять себя своему предшественнику 77-летнему Дональду Трампу. Ему, в отличие от Байдена, предъявлены несколько обвинений по делам о хранении секретных документов. Газета отмечает, что Трамп тоже допускал оговорки, например, недавно перепутал свою соперницу от Республиканской партии Никки Хейли с бывшим спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Белый дом ранее резко осудил отчет Хура. Ян Сэмс, представитель офиса юрисконсульта Белого дома, заявил, что документ включает неточную, необоснованную и неуместную критику. Вице-президент Камала Харрис назвала доклад спецпрокурора политически мотивированным. Ряд демократов в конгрессе также раскритиковали то, каким Хур представил Байдена в своем отчете, отметив, что его заслуги на посту президента «намного превосходят послужной список Трампа».