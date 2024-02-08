Демократы решили использовать концерты Тейлор Свифт для борьбы с Трампом

Демократы используют концерты Тейлор Свифт для агитации во Флориде — штате, где у республиканцев есть преимущество, — и намерены привлечь саму певицу, которая является «иконой для молодежи». Трамп побеждал в этом штате оба раза

Тейлор Свифт (Фото: John Medina / Getty Images)

Члены Демократической партии США намерены использовать выступления популярной американской певицы Тейлор Свифт как площадку для предвыборной агитации в штате Флорида, пишет Politico со ссылкой на опрошенных представителей партии.

Как отмечает газета, в ключевом штате у Свифт уже запланированы три концерта перед президентскими выборами (пройдут в ноябре), а ее новый альбом так и называется — «Флорида!». «Выборы так близки, и мы надеемся, что в них будет включено послание, призывающее людей, особенно ее поклонников, пойти голосовать», — рассказал член палаты представителей от демпартии Максвелл Фрост.

По данным Politico, демократы планируют кампании по регистрации избирателей на ее концертах и проведут караоке-вечеринки с музыкой певицы в рамках «Дня действий» (формат протеста по защите окружающей среды прямого действия. — РБК), когда в апреле выйдет ее новый альбом. Они даже собираются связаться напрямую со Свифт в надежде, что она будет использовать свои концерты как «непостижимо гигантскую платформу», чтобы говорить о проблемах, затрагивающих права молодых людей во Флориде.

Помимо этого в Демпартии хотят организовать голосование во время Суперкубка США, где в том числе будет играть молодой человек Свифт Трэвис Келси.

Глава молодежного совета Демпартии штата Джейден Д'Онофрио сообщила Politico, что члены партии будут присутствовать на всех концертах певицы, чтобы убедиться, что они привлекают молодежь. «Люди заботятся о ней. Люди понимают ее важность. Она — икона молодежи», — добавила Д'Онофрио.

Politico называет попытку привлечения такой суперзвезды, как Тейлор Свифт, наглядным изображением того, что сейчас происходит в политической жизни Флодриды: некогда колеблющийся штат теперь склоняется на сторону республиканцев. Как отмечает газета, уже сейчас Республиканская партия имеет подавляющее большинство в законодательном собрании штата, а также все должности в кабинете министров. Вместе с этим республиканцы превосходят демократов по количеству зарегистрированных избирателей почти на 780 тыс. человек, а бывший президент Дональд Трамп побеждал во Флориде в 2016 и 2020 годах.

Тейлор Свифт родом из Пенсильвании. Она начала профессионально писать песни в 14 лет и подписала контракт с Big Machine Records в 2005 году как кантри-певица. На протяжении карьеры она пела в разных жанрах, однако последние ее песни, как правило, выходят в поп-исполнении. С 2006 года Свифт успела записать 15 сольных альбомов. Она выиграла 14 премий «Грэмми» (в том числе четыре за альбом Midnights — больше, чем кто-либо до нее), была удостоена премии «Эмми», чаще всего побеждала в рамках «40 American Music Award» и имеет 23 премии MTV Video Music Awards.

Всеобщие выборы, по итогам которых определится следующий президент, состав всей палаты представителей и трети сената, намечены на 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден и Дональд Трамп являются фаворитами на выдвижение от своих партий: они оба уже победили в своих первых праймериз. Согласно декабрьскому опросу, Трамп опережает Байдена с 47% против 43%.