Харрис заявила, что «готова служить» на фоне претензий к Байдену
Вице-президент США Камала Харрис заявила о готовности «исполнять обязанности» на фоне растущих опасений из-за способности президента Джо Байдена выполнять свои обязанности в силу преклонного возраста, сообщает The Wall Street Journal. Интервью с политиком было записано за два дня до выхода доклада спецпрокурора США Роберта Хура о секретных документах в доме Байдена, в котором упоминаются проблемы с памятью у 81-летнего американского лидера.
«Я готова выполнять обязанности. В этом нет никаких сомнений», — заявила Харрис. Сама вице-президент считает, что все, кто видел ее работу, убеждены в ее способности руководить.
8 февраля Хур опубликовал 388-страничный доклад, в котором обосновал решение не предъявлять Байдену обвинения в незаконном хранении секретных документов. По мнению спецпрокурора, президента было бы трудно привлечь к ответственности, поскольку он «будет позиционировать себя перед присяжными в качестве благонамеренного пожилого человека с плохой памятью».
В документе отмечалось, что президент несколько раз испытывал проблемы с памятью, когда общался со следователями: в частности, не мог вспомнить, когда умер его сын Бо (2015-й), годы, когда он занимал пост вице-президента, и некоторые другие детали.
Раньше о том, что 59-летней Харрис, возможно, придется взять на себя полномочия американского лидера, говорили «тихо», но теперь этот вопрос обсуждается открыто, пишет WSJ. Как отмечает издание, в последние месяцы Харрис берет на себя все больше публичных обязанностей: в частности, она стала ведущим представителем администрации президента по правам на аборты, а также была назначена ответственной за новое управление Белого дома по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия. Еще она играет более заметную роль в попытках урегулировать конфликт между Израилем и ХАМАС.
Ранее WSJ также сообщило, что избиратели стали выражать сомнения в том, что действующий президент сможет провести на этом посту еще срок как в силу его возраста (при переизбрании во время инаугурации Байдену будет 82 года), так и в силу отсутствия черт «сильного лидера». Издание привело результаты собственного опроса, согласно которому лишь 14% респондентов заявили, что Байден обладает необходимой физической выносливостью, чтобы быть президентом (у Дональда Трампа этот показатель составил 48%).
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