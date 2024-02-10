Эксперты сообщили о сомнениях избирателей в США из-за компетенций Байдена
Избиратели в США стали выражать сомнение в том, что действующий президент Джо Байден сможет провести на этому посту еще срок, из-за его возраста, а также отсутствия имиджа «сильного лидера», пишет The Wall Street Journal (WSJ). Байдену 81 год.
«Это огромная проблема. У меня в каждой фокус-группе есть несколько человек, которые скажут, что, по их мнению, президент не обладает всеми своими способностями», — сказал изданию Рич Тау из беспартийной компании Engagious, которая проводит исследования фокус-групп избирателей, поддержавших возможного соперника Байдена, Дональда Трампа, в 2016 году, но отказавшихся от его поддержки в 2020-м.
Политический директор Республиканского комитета подотчетности PAC (выступает против Трампа) Ганнер Рамер указал на то, что еще одной проблемой для Байдена является разочарование избирателей из-за экономических проблем, на фоне чего возникают сомнения, сможет ли он в дальнейшем исправить ситуацию, в том числе есть ли у него компетенции для этого.
«Существует глубокое разочарование экономикой, и они хотят поддержать кого-то, о ком у них может сложиться благоприятное мнение, кто может добиться успеха. И для многих колеблющихся избирателей это не Джо Байден », — сказал Рамер.
WSJ напомнила о собственном опросе, проведенном в декабре, где респонденты сравнивали Байдена и Трампа. В вопросе о том, кто из них обладает наибольшей физической выносливостью, чтобы быть президентом, демократа выбрали 14%, республиканца — 48%. В ответе на вопрос, касающийся психологических аспектов работы, Байдена выбрали 29%, Трампа — 45%.
Ранее издание сообщило об отчете спецпрокурора США Роберта Хура о секретных документах в доме Байдена, в котором упоминаются проблемы с памятью американского лидера. В докладе президента назвали «пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью». В частности, был приведен случай, когда он не мог вспомнить дату смерти своего сына Бо, умершего в 2015 году от рака. Байден гневно отреагировал на это, также были возмущены его однопартийцы, однако некоторые представители Демократической партии выразили в этой связи опасения за будущее его кампании.
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