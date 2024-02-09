Байдену не будут предъявлять обвинения по делу о хранении секретных бумаг
Президент США Джо Байден умышленно хранил секретные документы, когда был частным лицом после завершения срока своего вице-президентства (занимал эту должность в 2009-2017 годы), эти действия, а «представляют серьезную угрозу национальной безопасности», но ему не будут предъявлять обвинения, говорится в 388-страничном докладе спецпрокурора Роберта Хура. Выдержки из документа приводят NBC, Axios, The Hill и другие СМИ.
Доклад был опубликован по итогам расследования, которое продолжалось год. «Мы пришли к выводу, что никаких уголовных обвинений в этом вопросе нет. Мы пришли бы к нему, даже если бы не существовало принципов, запрещающих предъявлять обвинения действующему президенту», — говорится в нем.
В документе отмечается, что Хур решил не выдвигать обвинения в том числе потому, что Байдена было бы трудно привлечь к ответственности, поскольку он «будет позиционировать себя перед присяжными в качестве благонамеренного пожилого человека с плохой памятью». Утверждается, что президент несколько раз испытывал проблемы с памятью, когда общался со следователями: в частности, он не мог вспомнить, когда умер его сын Бо (2015), годы, когда он занимал пост вице-президента и некоторые другие детали.
В заявлении Байдена на сайте Белого дома говорится, что президент сотрудничал со следствием и никак не препятствовал расследованию.» Я был настолько полон решимости дать спецпрокурору то, что ему было нужно, что лично являлся давать показания пять часов в течение двух дней — 8 и 9 октября 2023 года», — сказал он, отметив, что это произошло во время нападения ХАМАС на Израиль и «в самый разгар международного кризиса».
Республиканцы в сенате резко отреагировали на доклад и заявили, что в рассмотрении дел о хранении секретных документов против Байдена и экс-президента Дональда Трампа есть двойные стандарты, передает CNN. В частности, сенатор от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс заявил: «Байден выдает секретную информацию как частное лицо и избегает уголовной ответственности. Трамп «неправильно распорядился» секретной информацией, и они хотят, чтобы он умер в тюрьме». Трампу предъявлено несколько обвинений по этому делу.
Ряд документов в январе 2023 года нашли на складе в гараже, а также в одной из комнат дома Байдена в Делавэре. После этого сотрудники Минюста провели в доме американского лидера обыск и обнаружили еще шесть документов с пометками «конфиденциально» и «сопутствующие материалы». Среди бумаг оказались доклады американской разведки и материалы брифингов, касающиеся Украины, Ирана и Великобритании.
Согласно закону, все документы президента и вице-президента должны быть переданы в Национальный архив; Байден заявлял, что это было сделано. В октябре 2023-го, давая показания, президент сказал, что был удивлен обнаруженными секретными документами и ожидал, что в конечном итоге этому не станут придавать большое значение.
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