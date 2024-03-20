Кто претендует на пост президента США. Инфографика

Как развивается борьба за выдвижение в кандидаты в президенты США — в инфографике РБК

Республиканцы

Предварительные выборы, в ходе которых должен быть определен кандидат в президенты США от Республиканской партии, прошли уже более чем в половине штатов. 5 марта состоялся «супервторник» — важнейший день голосования, когда праймериз и кокусы республиканцев прошли сразу в 15 штатах. В последующие две недели, 12 и 19 марта, прошли «мини-супервторники»: внутрипартийные выборы были организованы еще в девяти штатах — Аризоне, Вашингтоне, Гавайях, Джорджии, Иллинойсе, Канзасе, Миссисипи, Огайо и Флориде.

По итогам уверенно лидирует Дональд Трамп. 12 марта экс-президент набрал «магическое число» — 1215 голосов делегатов, необходимых для формального выдвижения на пост президента. По состоянию на 20 марта политик заручился поддержкой уже 1623 делегатов на запланированном на июль партийном съезде. Таким образом, если 5 ноября не случится никаких форс-мажоров, то именно Трамп будет представлять Республиканскую партию на президентских выборах.

Его основной соперник, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, набрала голоса лишь 94 делегатов. Политику удалось одержать победу лишь в двух праймериз — в Вашингтоне (округ Колумбия) и Вермонте. 6 марта Никки Хейли объявила о своем решении сняться с президентской гонки — Дональд Трамп стал единственным претендентом от Республиканской партии.

Однако имя Хейли, как и других выбывших кандидатов, осталось в бюллетенях — многие штаты отпечатали их еще до заявления политика. На праймериз в пяти штатах 19 марта против Дональда Трампа проголосовали около 20% сторонников Республиканской партии, причем большинство предпочли ему Хейли. Издание Axios называет такой результат тревожным сигналом для бывшего президента, ведь эти же избиратели могут не явиться на избирательные участки в день общенационального голосования.

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Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента США 15–18 июля на съезде в городе Милуоки (штат Висконсин), а Демократическая — 19–22 августа на съезде в Чикаго (штат Иллинойс). Для того чтобы стать кандидатом от партии, необходимо заручиться поддержкой более половины партийных делегатов, которые будут выбирать кандидата на летнем съезде: для республиканцев это 1215 мандатов, для демократов — 1968.

Президент США Джо Байден заявил, что Дональд Трамп будет кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года после его победы на первых праймериз в штате Нью-Гэмпшир. Следующие внутрипартийные выборы республиканцев пройдут в Луизиане 23 марта. Праймериз и кокусы продлятся до начала июня.

Демократы

Для демократов праймериз прошли уже в 27 штатах. Победу везде одержал Джо Байден: действующий глава государства — главный фаворит внутри Демократической партии. Во Флориде президентские праймериз решили отменить из-за отсутствия в бюллетенях имен других кандидатов, а все 224 голоса делегатов от этого штата отошли Байдену. Низкий уровень конкуренции характерен для партии, чей политик занимает Овальный офис и борется за переизбрание.





При этом в Американском Самоа — группе островов в Полинезии, имеющих статус неинкорпорированной территории США, Байден потерпел поражение, уступив малоизвестному кандидату Джейсону Палмеру. Кроме того, в ряде штатов президент США столкнулся с протестным голосованием, организованным противниками оказания военной помощи Израилю. Наибольшего успеха активисты достигли в Мичигане и Миннесоте, где проживает значительная мусульманская диаспора: в этих штатах графу «против всех» выбрали более 13 и 19%, соответственно. «Невидимому противнику» Байдена, таким образом, удалось заручиться голосами 20 партийных делегатов.

Впрочем, на шансы политика на повторное выдвижение на пост президента это никак не повлияет: еще 12 марта он заручился поддержкой 1968 делегатов, необходимой для формального выдвижения в качестве кандидата от Демократической партии. Национальная конвенция демократов состоится в августе.



6 марта член палаты представителей от Миннесоты Дин Филлипс, ранее не набравший ни одного голоса делегатов, объявил о решении сняться с президентских выборов. Еще один претендент на пост президента США, писательница Марианна Уильямсон, приостановила свою кампанию 7 февраля, но уже 28 февраля объявила о ее возобновлении. У нее также нет ни одного голоса делегата. Следующие праймериз демократов состоятся 23 марта в Луизиане и Миссури.