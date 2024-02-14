В ПА ОБСЕ рассказали об отказе России участвовать в работе ассамблеи
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) получила от постпреда России уведомление о том, что российские парламентарии не будут участвовать в предстоящем зимнем заседании ПА — оно пройдет 22–23 февраля в Вене. Об этом РБК сообщили в секретариате ассамблеи.
Там напомнили, что российская делегация дистанционно поучаствовала в зимней встрече 2022 года, которая прошла 24 февраля — в день, когда начались полномасштабные боевые действия на Украине. На ежегодной сессии в июле 2022 года, которая проходила в Бирмингеме, парламентарии не присутствовали из-за запрета на поездки в Соединенное Королевство; по той же причине их не было на осенней встрече в Польше, отметили в секретариате.
«Российская делегация приняла участие в зимней встрече 2023 года, проходившей в Вене, поскольку Австрия, будучи принимающей стороной ОБСЕ, связана соглашением о выдаче виз участникам встреч ОБСЕ», — сообщили в секретариате, добавив, что на ежегодной сессии ПА в Ванкувере российской делегации не было из-за трудностей с получением виз. Осенняя встреча 2023 года проходила в Ереване, «и российскую делегацию заверили, что им будут выданы визы, но они предпочли не присутствовать», сообщили в организации. «Решение не участвовать в зимней встрече в этом месяце, по всей видимости, также является решением России», — резюмировали там.
О том, что российские парламентарии не будут участвовать в зимнем заседании в Вене, сообщил 8 февраля заместитель постпреда России при организации Александр Волгарев на Постоянном совете ОБСЕ. Тогда он сказал, что «отказ от диалога не отвечает российской дипломатической традиции», однако Москва не видит «добавленной стоимости в бесплодных дебатах, участники которых, как показал опыт предыдущих встреч в Ванкувере и Ереване, будут упражняться в русофобии и сквернословии, а не заниматься поиском решений накопившихся проблем». «Когда ситуация изменится и у наших оппонентов вызреет потребность в предметном разговоре, будем готовы рассмотреть возможность возобновления диалога», — заявил Волгарев.
В апреле 2023 года Москва перестала платить взносы в ПА ОБСЕ. Как сказал тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин, российской делегации мешают работать в ассамблее. «Мы не должны платить за то, в чем не участвовали. Если не дадут работать и в этом году, будем требовать, чтобы вернули ранее выплаченный взнос», — заявил Володин. В феврале 2024 года Александр Волгарев сообщил, что Россия не будет платить взносы до тех пор, пока ее делегации не дадут «прочных гарантий участия и обеспечения надлежащих условий безопасности».
13 февраля Госдума должна была рассмотреть проект обращения к парламентам стран ОБСЕ о приостановке российского участия в Парламентской ассамблее. Как заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, в этот день нижняя палата впервые публично заявит свою позицию, «с тем чтобы ее знали в парламентах стран ОБСЕ». Еще раз Госдума и Совет Федерации объявят об этом на синхронных заседаниях 21 февраля.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе существует с 1973 года. В нее входят 57 государств Азии, Европы и Северной Америки — в их числе Великобритания, Германия, Канада, Казахстан, Россия, США, Турция, Украина, Франция. В сфере компетенции ОБСЕ — предотвращение конфликтов, содействие экономическому развитию, обеспечение устойчивого использования природных ресурсов и соблюдение полного уважения прав человека и основных свобод.
В ноябре 2022 года Польша, которая была в том году председателем ОБСЕ, отказала российской делегации и главе МИД России Сергею Лаврову (находится под санкциями Евросоюза) в визах для участия в министерской встрече в городе Лодзь. Москва назвала это решение «беспрецедентным и провокационным».
В феврале 2023 года 20 стран ОБСЕ призвали Австрию не пускать российских делегатов на заседание ассамблеи. В итоге они на заседание прибыли, но, как сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский, им не дали возложить цветы к памятнику советских воинов-освободителей.
В 2022 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что из-за своей позиции ОБСЕ «автоматически <…> теряет свою эффективность» и «возможность не на словах, а на деле заниматься вопросами безопасности и сотрудничества в Европе». А Сергей Лавров до этого заявлял, что исполнительные органы ОБСЕ «оказались в полном подчинении у США и Брюсселя». При этом полный выход из ОБСЕ российские представители отвергают. В августе 2023 года в интервью «Известиям», отвечая на вопрос, обсуждают ли в российском руководстве выход из организации, постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил: «Нет, подобных дискуссий нет. И процедур выхода из организации нет».
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