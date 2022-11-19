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МИД счел беспрецедентным отказ Польши пустить Лаврова на заседание ОБСЕ

МИД: решение Польши не пускать Лаврова на заседание ОБСЕ беспрецедентно и провокационно
В МИД России считают решение Польши нарушающим правила председательства в ОБСЕ. В 2022 году эту функцию выполняет Варшава
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Решение Польши отказать главе МИД России Сергею Лаврову во въезде в страну для участия в министерской встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в городе Лодзь «беспрецедентно и провокационно», говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИДе считают, что решение Варшавы несовместимо с ее статусом председателя организации. «Нарушены правила процедуры ОБСЕ и решения ее директивных органов, в частности решение СМИД ОБСЕ в Порту (2002 год) о принципах работы действующего председательства», — указали в министерстве.

В 2022 году в ОБСЕ председательствует Польша, а именно глава МИД страны Збигнев Рау. Ежегодная встреча министров иностранных дел всех 57 стран — участниц организации должна состояться 1 и 2 декабря в городе Лодзь (Польша).

Официальный представитель польского МИДа Лукаш Ясина сообщил AFP, что российской делегации отказано во въезде в страну для участия в мероприятии. Лавров с февраля находится под санкциями ЕС.

По мнению российского МИДа, польские власти поставили регламент ЕС выше обязательств ОБСЕ. «Убеждены, что все здравомыслящие политики разделяют позицию российской стороны о недопустимости подобных действий и дадут им принципиальную оценку», — указали в министерстве.

Там добавили, что российскую делегацию на министерской встрече ОБСЕ в Польше возглавит постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич.

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Комментируя председательство Варшавы в ОБСЕ в 2022 году, в МИД России выразили мнение, что в течение всего года она «делала все, что могла», для «эрозии» культуры консенсуса в организации и стимулировала «опасные центробежные тенденции». Большинство мероприятий, указывают в ведомстве, было отменено и проводилось в «суррогатном» формате с неконсенсусной и «подрывной» повесткой дня.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
МИД Сергей Лавров Польша ОБСЕ министерская встреча
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