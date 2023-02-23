Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Импортозамещение в IT: что предлагают российские интеграторы РБК и Tegrus, 16:39
Российскую делегацию не допустили к возложению цветов к памятнику в Вене Политика, 16:30
Рублев проиграл 52-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Дохе Спорт, 16:25
Полицейские раскрыли кражу более 60 кг золота в Забайкалье Общество, 16:11
Вертолет с иранским министром потерпел крушение на юге страны Политика, 16:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:57
Минобороны сообщило об уничтожении 210 бойцов ВСУ на донецком направлении Политика, 15:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Платья из пульверизатора, нейросети и дипфейки: 10 громких трендов за год РБК и Omoda, 15:55
Бывший футболист «Зенита» завершил карьеру в сборной Хорватии в 33 года Спорт, 15:35
Экс-партнера зятя Ельцина по нефтяному бизнесу нашли мертвым на Рублевке Политика, 15:33
Варданяна сняли с должности госминистра Нагорного Карабаха Политика, 15:30
Лукашенко анонсировал сегодня-завтра выступление Си Цзиньпина по Украине Политика, 15:21
МИД Украины призвал Шольца перейти «красные линии» по поставкам оружия Политика, 15:18
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Политика, 15:16
Политика ,  
0 

Российскую делегацию не допустили к возложению цветов к памятнику в Вене

Российскую делегацию в Вене не допустили к возложению цветов к памятнику советским воинам
Памятник советским воинам на площади Шварценбергплац в Вене
Памятник советским воинам на площади Шварценбергплац в Вене (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

Членов российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене не пустили к возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям, рассказал «РИА Новости» посол в Австрии Дмитрий Любинский.

По его словам, при выдаче виз от делегатов потребовали подписать «своего рода декларацию» о том, что они обязуются не участвовать ни в каких мероприятиях, которые не значатся в программе парламентской ассамблеи. Это коснулось и церемонии возложения цветов.

В итоге цветы к монументы возложили руководители российских дипломатических представительств — один венок от них самих, и второй от делегации Федерального Собрания, заявил посол. В церемонии, помимо Любинского, приняли участие постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич и постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Президент Владимир Путин в связи с Днем защитника Отечества возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве и почтил память павших воинов. В видеопоздравлении он обратился к ветеранам, гражданскому персоналу Вооруженных сил и армии, в том числе добровольцев, мобилизованных и специалистов разных профессий, которые участвуют в военной операции на Украине.

Теги
Вена Парламентская ассамблея ОБСЕ посол
Материалы по теме
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Общество
МВД назвало число участников митинга-концерта в «Лужниках»
Политика
Путин на концерте в «Лужниках» назвал всех россиян защитниками Отечества
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter