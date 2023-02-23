Российскую делегацию в Вене не допустили к возложению цветов к памятнику советским воинам

Российскую делегацию не допустили к возложению цветов к памятнику в Вене

Памятник советским воинам на площади Шварценбергплац в Вене (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

Членов российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене не пустили к возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям, рассказал «РИА Новости» посол в Австрии Дмитрий Любинский.

По его словам, при выдаче виз от делегатов потребовали подписать «своего рода декларацию» о том, что они обязуются не участвовать ни в каких мероприятиях, которые не значатся в программе парламентской ассамблеи. Это коснулось и церемонии возложения цветов.

В итоге цветы к монументы возложили руководители российских дипломатических представительств — один венок от них самих, и второй от делегации Федерального Собрания, заявил посол. В церемонии, помимо Любинского, приняли участие постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич и постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Президент Владимир Путин в связи с Днем защитника Отечества возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве и почтил память павших воинов. В видеопоздравлении он обратился к ветеранам, гражданскому персоналу Вооруженных сил и армии, в том числе добровольцев, мобилизованных и специалистов разных профессий, которые участвуют в военной операции на Украине.