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Россия приостановила выплату взносов в парламентскую ассамблею ОБСЕ

Спикер Госдумы Володин: Россия приостанавливает выплату взносов в ПА ОБСЕ
В парламентской ассамблее ОБСЕ предпринимаются попытки препятствовать работе российской делегации и Москва не должна платить за то, в чем не участвует, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин
Фото: oscepa / Flickr
Фото: oscepa / Flickr

Совет Госдумы решил приостановить выплату взносов в бюджет парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2023 году, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

По его словам, такое решение связано с тем, что Россия сталкивается с попытками помешать работе ее делегации.

«Мы не должны платить за то, в чем не участвовали. Если не дадут работать и в этом году, будем требовать, чтобы вернули ранее выплаченный взнос», — сообщил Володин.

РБК обратился за комментарием в ПА ОБСЕ.

ОБСЕ — международная организация, занимающаяся вопросами безопасности, которая была основана в 1973 году. В нее входят 57 государств, в том числе Россия, США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Турция, Украина, Казахстан и другие. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ действовала в Донбассе с 2014 года. Она прекратила свою работу в апреле 2022 года, после начала военной операции России на Украине.

В ноябре Польша, председательствовавшая в ОБСЕ в 2022 году, отказала в визе российской делегации и главе МИД России Сергею Лаврову (находится под санкциями ЕС) для участия в министерской встрече в г. Лодзь. Москва заявила, что это решение «беспрецедентно и провокационно».

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В феврале представители 20 стран — членов ОБСЕ обратились к Австрии с призывом не пускать на заседание ПА ОБСЕ в Вене российских депутатов. Глава австрийского МИДа Александр Шалленберг до этого говорил, что на Вене лежит обязательство выдавать визы представителям стран — участниц организации.

Российская делегация в итоге прибыла на сессию, но ей не дали возложить цветы к памятнику советским воинам-освободителям, сообщал российский посол в Австрии Дмитрий Любинской.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выражал мнение, что ОБСЕ теряет свою эффективность из-за «антагонистической» позиции по отношению к России. Глава МИДа Сергей Лавров говорил, что курс НАТО на расширение обесценил основные принципы работы ОБСЕ, а исполнительные структуры организации «оказались в полном подчинении США и Брюсселя».

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Вячеслав Володин ОБСЕ Госдума

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
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