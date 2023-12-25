Лукашевич: в смете бюджета ОБСЕ на 2024 год нет упоминаний о ситуации на Украине

Бюджет ОБСЕ на 2024 год примут без упоминаний конфликта на Украине

Бюджет ОБСЕ на 2023 год не утвердили из-за упоминания в описании трех программ «войны против Украины», Россия выступила против этой формулировки. В 2024 году ее в тексте не будет, заявил Лукашевич

Западные страны и руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) согласились убрать из текста бюджета на 2024 год упоминания о конфликте на Украине, сообщил в интервью «Известиям» постпред России при организации Александр Лукашевич.

При согласовании бюджета ОБСЕ на 2023 год Россия поставила условие: смету примут только после того, как из бюджетного документа будут сняты упоминания о «войне против Украины», рассказал он. Западные страны и Украина выступили против, поэтому документ все еще не утвердили.

«Однако при подготовке проекта бюджета на 2024 год печальный опыт уходящего года был учтен и западниками, и генсекретарем. В тексте новой сметы никаких упоминаний о ситуации на Украине нет», — подчеркнул Лукашевич. По словам постпреда осталось согласовать лишь уровень ассигнований.

ОБСЕ — международная организация, занимающаяся вопросами безопасности, которая была основана в 1973 году. В нее входят 57 государств, в том числе Россия, США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Турция, Украина, Казахстан и другие. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ действовала в Донбассе с 2014 года. Она прекратила свою работу в апреле 2022 года, после начала военной операции России на Украине.

Бюджет ОБСЕ состоит не только из финансовых и кадровых заявок, но и описательной части программ — «нарратива», где указаны цели и индикаторы достижения.

В организации исключали выход России. Глава российского МИДа Сергей Лавров на заседании в декабре говорил о плачевном состоянии ОБСЕ как организации. По его мнению, западные политики сделали «близорукий выбор не в пользу ОБСЕ, а в пользу НАТО», философии сдерживания, геополитических игр с нулевой суммой.

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В 2022 году Польша, которая председательствовала в ОБСЕ, отказала в визе российской делегации и главе МИД страны Сергею Лаврову (находится под санкциями ЕС). Москва назвала действие «беспрецедентным и провокационным».

В феврале 2023 года представители 20 стран — членов ОБСЕ обратились к Австрии с призывом не пускать на заседание парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в Вене российских депутатов. Делегация все же прибыла на сессию, но ей не дали возложить цветы к памятнику советским воинам-освободителям.

В апреле Россия приостановила выплату взносов в ПА ОБСЕ. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в организации препятствуют работе делегации, Москва «не должна платить за то, в чем не участвует».