Никки Хейли нарушила обещание и выдвинулась на пост президента США
Экс-постпред США при ООН Никки Хейли объявила о выдвижении на пост президента США
Никки Хейли
Экс-постпред США при ООН Никки Хейли официально объявила, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Соединенных Штатов 2024 года. Видео, в котором она сообщила о своих планах, она опубликовала в «Твиттере».
«Пришло время лидерства нового поколения. Я Никки Хейли, и я выдвигаю свою кандидатуру в президенты», — обратилась она к американцам.
За право выдвинуться на пост президента от Республиканской партии она будет бороться с Дональдом Трампом. В апреле 2021 года Хейли заявляла, что не будет баллотироваться в президенты, если это сделает Трамп.
В 2019 году Хейли говорила, что США никогда не будут дружить с Россией и не смогут доверять ей «ни при каких обстоятельствах».
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