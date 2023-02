Исключавшая дружбу с Россией Хейли решила выдвинуться в президенты США

Никки Хейли собирается объявить о своем участии в президентских выборах 15 февраля в Южной Каролине, губернатором которой она раньше была

Никки Хейли (Фото: Slaven Vlasic / Getty Images)

Экс-губернатор Южной Каролины и бывший постоянный представитель США при ООН при президенте Дональде Трампе Никки Хейли собирается объявить о своем участии в президентских выборах 2024 года 15 февраля в Чарлстоне, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ее планами. О том, что Хейли планирует баллотироваться на пост президента, также пишет газета The Washington Post. При этом издание The Post and Courier первым сообщило, что «специальное объявление» будет сделано 15 февраля в Чарлстоне.

Еще в начале января Хейли дала понять в интервью Fox News, что склонна принять решение об участии в выборах 2024 года. «Когда вы смотрите на то, чтобы баллотироваться в президенты, вы смотрите на две вещи. Сначала вы смотрите на то, «подталкивает ли текущая ситуация к новому?» Затем: «Тот ли я человек, который мог бы стать этим новым лидером?» — заявляла она. Экс-постпред утверждала тогда, что «никогда не проигрывала гонку» и не собирается уступать сейчас. В 2021 году она исключала выдвижение своей кандидатуры, если на выборы пойдет бывший президент.

Как рассказал недавно Трамп, Хейли ему позвонила и сообщила, что подумывает о начале своей предвыборной кампании. Бывший американский лидер, по его словам, ответил ей: «Тебе следует это сделать».

Сам Трамп объявил об участии в президентских выборах 2024 года в середине ноября. В конце января он начал свою кампанию.

В 2019 году Хейли говорила, что США никогда не будут дружить с Россией и не смогут доверять ей «ни при каких обстоятельствах».