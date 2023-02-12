WP узнала, что штаб Трампа скрыл выводы аналитиков о поражении на выборах

Аналитики должны были подтвердить слова Трампа об «украденных» выборах президента США, но те лишь оспорили некоторые из его тезисов, а потому штаб решил не представлять суду или общественности результаты их работы

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Штаб бывшего президента США Дональда Трампа оплатил в 2020 году изучение президентских выборов, прошедших в том же году, с целью доказать его утверждения о фальсификации результатов голосования, однако итоги исследования так и не были опубликованы, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Аналитики в своем отчете для штаба Трампа оспорили многие из утверждений экс-президента, а также не смогли обнаружить никаких доказательств того, что он стал законным победителем выборов.

Исследование провела консалтинговая компания Berkeley Research Group, около десятка ее сотрудников изучали ход президентских выборов в шести штатах — Аризона, Джорджия, Невада, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. Анализ касался сбоев работы машин для подсчета бюллетеней, голосования нелегальных мигрантов, случаев «голосования» умерших людей, аномалии с датами рождения и явки избирателей и др., однако нарушения оказали незначительное влияние на результат выборов.

«Как и на любых выборах, всегда есть ошибки, упущения и нарушения. Это было далеко не так близко к тому, что они хотели доказать», — подчеркнул источник газеты, отметив, что нарушения были выявлены в отношении обоих кандидатов.

Часть сотрудников штаба Трампа не считала, что результаты выборов были сфальсифицированы, и желали трезво проанализировать утверждения экс-президента, отметили источники газеты. Некоторые из сомневающихся полагали, что отчет аналитиков опровергнет некоторые тезисы Трампа. «Цель состояла в том, чтобы выяснить, что же произошло на самом деле <...> Если вы помните, в то время говорили всякие сумасшедшие вещи. Мы хотели разобраться», — пояснил Washington Post один из сотрудников штаба.

Представитель Трампа Стивен Чунг в беседе с изданием подчеркнул, что тот набрал рекордные 74 млн голосов — «больше, чем любой действующий президент в истории страны». «Любой, кто взглянет на провалы [нынешнего президента США] Джо Байдена во время его президентства, знает, кто на самом деле выиграл выборы», — считает Чунг. Он не стал комментировать выводы исследователей.