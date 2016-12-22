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NYT назвала Никки Хейли возможным кандидатом в вице-президенты США
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NYT назвала Никки Хейли возможным кандидатом в вице-президенты США
Политика, 01:07
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NYT назвала Никки Хейли возможным кандидатом в вице-президенты США
У президента США появились сомнения в лояльности своего собственного заместителя Майка Пенса, и на следующие выборы он может пойти в команде с женщиной, пишет газета
Никки Хейли (слева) и Дональд Трамп (справа) (Фото: Jonathan Ernst / Reuters )

В последние несколько недель президент США Дональд Трамп задумался, с кем пойдет на президентские выборы 2020 года, и несколько раз спрашивал своих советников: лоялен ли действующий вице-президент Майк Пенс? Об этом со ссылкой на окружение президента пишет The New York Times.

В разговоре с корреспондентами газеты некоторые советники Трампа назвали Никки Хейли, постоянного представителя США при ООН, в качестве потенциального кандидата в вице-президенты США. Хейли, отмечает газета, близка к дочери президента Иванке Трамп и ее мужу Джареду Кушнеру — оба они работают в Белом доме советниками президента.

Наличие имени Хейли в бюллетене может помочь Трампу завоевать голоса избирательниц, которые отвернулись от него после многочисленных скандалов и на прошедших промежуточных выборах поддержали кандидатов от Демпартии.

Отставку Хейли с поста постпреда при ООН Трамп принял в начале октября. Трамп тогда допустил, что Хейли может сыграть роль в его администрации — и что эту роль она может выбрать сама.

Как отмечает издание, Трамп так часто задавал своим советникам вопрос, предан ли ему Пенс, что некоторые из них начали испытать серьезную озабоченность. Открыто Трамп не предлагал рассматривать другую кандидатуру на пост вице-президента, но советники полагают, что такие вопросы обычно указывают на то, что президента «кто-то раздражает».

После промежуточных выборов в США, которые состоялись 6 ноября, Трамп на пресс-конференции в Белом доме признался, что не знает, пойдет ли Пенс баллотироваться в вице-президенты США в 2020 году. Он публично спросил об этом Пенса прямо во время брифинга. «Где ты? Майк, ты будешь со мной выдвигаться?» — спросил Трамп, попросив его поднять правую руку. Пенс встал и приподнял руку. «Будешь? Спасибо. Хорошо. Ответ — да», — заключил Трамп.

В то же время бывший старший советник в администрации Барака Обамы Дэн Пфайффер в беседе с изданием заметил, что идея замены вице-президента звучит в каждой администрации США. «Идея заменить вице-президента обсуждалась, по крайней мере, некоторыми помощниками в каждом администрации, но этого почти никогда не происходит», — приводит издание его слова.​ Пфайффер считает, что замена кандидатуры вице-президента, особенно в момент переизбрания главы государства, является «самым переоцененным явлением в американской политике». Переизбрание президента почти всегда является референдумом по работе главы государства, и замена вице-президента ничего не изменит, уверен он.

Авторы: Андрей Гатинский, Мария Бондаренко.
Теги: Дональд Трамп , Майк Спенс , Никки Хейли
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