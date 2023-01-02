Politico узнало, когда Байден объявит о решении участвовать в выборах

Politico: Байден в феврале может объявить о решении участвовать в выборах 2024 года

По данным Politico, есть «растущая вероятность», что Байден снова будет участвовать в выборах, о чем объявит в феврале. Президент говорил, что окончательное решение будет зависеть от состояния его здоровья и обсуждений с семьей

Джо Байден (Фото: Chris Kleponis / CNP / AdMedia / Global Look Press)

Президент США Джо Байден еще не принял окончательного решения о том, будет ли он баллотироваться на второй срок; как пишет газета Politico, он обсуждал этот вопрос с членами семьи и небольшой группой союзников, находясь в отпуске на острове Санта-Крус (Американские Виргинские острова).

По словам источников из окружения главы государства, существует «большая и растущая вероятность» того, что он снова будет участвовать в выборах. О своем окончательном решении Байден объявит в середине февраля, считают собеседники издания.

Как пишет Politico, первая леди Джилл Байден дала понять, что готова поддержать участие супруга в выборах, однако некоторые его близкие опасаются, как предвыборная кампания скажется на 80-летнем политике. Некоторые демократы все еще выражают беспокойство по поводу возраста Байдена, их сомнения «в значительной степени развеялись» после промежуточных выборов в ноября 2022 года, по итогам которых Демпартия сохранила большинство в сенате.

В минувшем апреле The Hill сообщал, что Байден государства «ясно дает всем понять», что намерен идти на выборы 2024 года. В Белом доме подтвердили такие планы. Сам президент сказал, что окончательное решение будет зависеть от состояния его здоровья и обсуждений с семьей.

По данным The Wall Street Journal, советники Байдена уже начали обсуждать вопросы подготовки его предвыборной кампании. Темы, которые сейчас рассматривает команда, — структура предвыборного штаба, его ключевые сотрудники, а также месторасположение будущей штаб-квартиры.

В марте прошлого года Байден сказал, что будет считать себя «очень удачливым», если снова будет бороться против своего предшественника Дональда Трампа. На выборах 2020 года Байден получил 51,3% голосов, Трамп — 46,9%.

15 ноября 2022 года Трамп объявил, что будет участвовать в выборах. Месяцем позже, комментируя решение специального комитета конгресса, расследующего штурм Капитолия, заявил, что демократы таким образом пытаются помешать ему победить. 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в Капитолий (здание конгресса) с требованием отменить результаты выборов, на которых тот уступил Байдену. В ходе беспорядков погибли пять человек. Экс-президент отрицает свою причастность к этим событиям.