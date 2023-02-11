Байден пошутил, что постоянно ищет президента США

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Джо Байден на встрече Национальной ассоциации губернаторов пошутил, что постоянно ищет президента США. Фрагмент его выступления опубликовал Белый дом.

По словам Байдена, каждый раз, когда представляют «президента Соединенных Штатов», он оглядывается и говорит: «Где он, черт возьми?» Присутствующие на встрече в ответ посмеялись.

Байден занимает пост президента США с января 2021 года. До назначения на эту должность он возглавлял Комитет по международным отношениям сената (2007–2009) и занимал пост вице-президента (2009–2017) при Бараке Обаме. С 2017 года, когда на должность президента избрали Дональда Трампа, и до своей победы на выборах Байден работал в Университете Пенсильвании.