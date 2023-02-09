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Выборы в США ,  
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Байден заявил об отсутствии твердого решения по участию в выборах

Президент США Джо Байден допустил, что будет баллотироваться на второй срок
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Джо Байден заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года, но окончательного решения пока не принял. Об этом он сказал в интервью телеканалу PBS.

«У меня есть такое намерение (выдвигаться на второй срок. — РБК), но я еще не принял твердого решения», — сказал Байден.

На вопрос журналистов, беспокоит ли его возраст, Байден ответил, что возраст и состояние здоровья не являются для него помехой и не помешают исполнению президентских обязанностей.

На момент президентских выборов в США в 2024 году президенту Байдену будет 82 года. Президентский срок в США длится четыре года.

По данным газеты The Wall Street Journal, советники Байдена уже начали обсуждать вопросы подготовки его предвыборной кампании. Темы, которые сейчас рассматривает команда, — структура предвыборного штаба, его ключевые сотрудники, а также месторасположение будущей штаб-квартиры.

При этом издание Politico пишет, что окончательного решения действующий президент пока не принял. Он обсуждал этот вопрос с членами семьи и небольшой группой союзников, находясь в отпуске на острове Санта-Крус (Американские Виргинские острова). По словам источников из окружения главы государства, существует «большая и растущая вероятность» того, что он снова будет участвовать в выборах.

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