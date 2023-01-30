Дональд Трамп начал предвыборную кампанию

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Бывший президент США Дональд Трамп начал предвыборную президентскую кампанию. Он провел встречи со сторонниками в штатах Нью-Гэмпшир и Южная Каролина, сообщил CNBC.

Мероприятия отличались от шумных митингов, которые Трамп проводил прежде, отмечает телеканал. Так, в городе Колумбия (штат Южная Каролина) Трамп выступил всего перед 200 людьми.

«Сейчас я более зол, и сейчас я более целеустремлен, чем когда-либо», — заявил Трамп на ежегодном собрании Республиканской партии в Нью-Гэмпшире.

В ноябре прошлого года республиканец объявил о намерении участвовать в следующих выборах главы государства в 2024 году. Его представители подали в Федеральную избирательную комиссию документы для участия в голосовании.

Reuters писало, что Трамп может столкнуться с «более коварным политическим ландшафтом», чем семь лет назад, когда в феврале 2016 года он победил на праймериз в Нью-Гэмпшире. Агентство пообщалось с десятью республиканцами в штате, которые во время кампании Трампа в 2016 году были его сторонниками или работали в его предвыборном штабе. По данным Reuters, только трое из них поддерживают его до сих пор.

Дональд Трамп был президентом США с 2017 по 2020 год. В 2020 году он проиграл выборы нынешнему американскому лидеру Джо Байдену. Последний официально не объявлял о решении переизбираться в 2024 году.