Бывший постпред США при ООН заявила о невозможности дружбы с Россией

США никогда не смогут дружить с Россией и доверять ей. Об этом заявила бывший постоянный представитель США при ОНН Никки Хейли, передает газета Newsday

«Россия никогда не станет нашим другом», — сказала Хейли во время мероприятия бизнес-организации Long Island Association, добавив, что США не смогут доверять России «ни при каких обстоятельствах».

По ее словам, Москва вмешивалась в выборы американского президента в 2016 году и «посеяла раздор между американцами через социальные сети». При этом другие страны также занимались вмешательством, отметила Хейли. Она добавила, что США следует поддерживать связь с Россией, несмотря на то, что Кремль, по ее мнению, «хаос и раскол» в других странах.

В конце сентября Минфин США ввел санкции против Дениса Кузьмина и Игоря Нестерова, которых Вашингтон считает связанными с Агентством интернет-исследований. Под ограничения также попали три компании, имеющих отношение, по данным ведомства, к российскому бизнесмену Евгению Пригожину, одна яхта и несколько самолетов.