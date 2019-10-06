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Бывший постпред США при ООН заявила о невозможности дружбы с Россией

США никогда не смогут дружить с Россией и доверять ей. Об этом заявила бывший постоянный представитель США при ОНН Никки Хейли, передает газета Newsday

«Россия никогда не станет нашим другом», — сказала Хейли во время мероприятия бизнес-организации Long Island Association, добавив, что США не смогут доверять России «ни при каких обстоятельствах».

По ее словам, Москва вмешивалась в выборы американского президента в 2016 году и «посеяла раздор между американцами через социальные сети». При этом другие страны также занимались вмешательством, отметила Хейли. Она добавила, что США следует поддерживать связь с Россией, несмотря на то, что Кремль, по ее мнению, «хаос и раскол» в других странах.

Политика
США ввели санкции против двух россиян из-за Пригожина

В конце сентября Минфин США ввел санкции против Дениса Кузьмина и Игоря Нестерова, которых Вашингтон считает связанными с Агентством интернет-исследований. Под ограничения также попали три компании, имеющих отношение, по данным ведомства, к российскому бизнесмену Евгению Пригожину, одна яхта и несколько самолетов.

Как пояснили в Минфине США, санкции ввели против тех, кто пытался повлиять на итоги промежуточных выборов 2018 года. «Минфин нацелен на частные самолеты и яхты и связанные с ними подставные компании Евгения Пригожина», — заявил глава ведомства Стивен Мнучин.

В 2017 году РБК писал, что что ООО «Агентство интернет-исследований» является одним из юридических лиц так называемой фабрики троллей, обвиняемую в манипуляции мнениями в соцсетях во время президентских выборов в США. Пригожин, попавший в санкционный список в декабре 2016 года, говорил, что ни он, ни его структуры не связаны с «фабрикой троллей». При этом 4 октября он возглавил медиагруппу «Патриот», куда вошли несколько СМИ, связанных с ним и «фабрикой».

Теги: США, Россия, ООН
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