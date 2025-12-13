Кремль ответил на данные о просьбах «видных россиян» к Путину об Урганте

По данным NYT, «видные россияне» обращались к российскому президенту с попытками «реабилитировать» Урганта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РБК, что ему об этом ничего не известно

Иван Ургант (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Некоторые «видные россияне» напрямую обращались к президенту России Владимиру Путину с попытками «реабилитировать» артиста и телеведущего Ивана Урганта, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

NYT написала со ссылкой на источники, что глава государства отреагировал на это негативно.

«Мне об этом ничего не известно», — сообщил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вскоре после начала военной операции, в апреле 2022 года, белорусский журналист на телеканале «Беларусь-1» задал вопрос Дмитрию Пескову о дальнейшей судьбе ряда публичных персон, включая телеведущих Ивана Урганта, Ксению Собчак и Регину Тодоренко. «Собчак, Ургант и Тодоренко — они же не враги государства», — говорил тогда Песков (цитата по БелТА). «У нас есть люди, которые испугались, когда все началось. Кто-то из них уехал. Сказал, что едет в длительный отпуск. Все поступили по-разному. Но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства. Я убежден», — говорил Песков.

Говоря об Урганте, Песков также отметил, что тот хорошо ему знаком. «Но в данном случае я очень хорошо знаю Урганта, и он большой патриот. У него может быть своя точка зрения. Он ее, правда, не имеет права выносить на Первый канал. Но он этого и не делал. Здесь тоже не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в пятую колонну. Ни в коем случае», — говорил Песков.

NYT пообщалась с людьми, лично знакомыми с Ургантом. По их словам, сам артист надеется вернуться на российское телевидение. О том, что он рассчитывает на это, сам Ургант говорил еще в 2023 году.

24 февраля 2022 года, в день начала российской военной операции на Украине, Ургант выступил с антивоенным заявлением. В марте того же года он уехал в Израиль. Ведущий сказал, что уехал в отпуск, и обещал вернуться. В сентябре того же года Ургант сообщил, что находится в России. В апреле 2023-го он также находился в стране и посетил премьеру фильма «Вызов».

Ургант вел шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Оно перестало выходить в эфир в феврале 2022 года, при этом канал несколько раз опровергал закрытие передачи. Отсутствие новых выпусков там объясняли тем, что канал работает «в информационном режиме» и не транслирует развлекательные шоу.

В декабре 2022-го Ургант впервые за 15 лет не вел премию «Золотой граммофон». Впоследствии в России не раз отменяли его выступления или показ проектов с его участием.

Осенью 2023 года шоумен выступил с лекцией в МГИМО, вскоре своей должности лишился замдекана факультета международной журналистики МГИМО Юрий Кобаладзе, пригласивший Урганта. В университете подчеркнули, что тот ушел по своему желанию. В 2024 году выступление Урганта было исключено из программы концерта «Заезжий музыкант», посвященного 100-летию со дня рождения барда Булата Окуджавы.