 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Кремль ответил на данные о просьбах «видных россиян» к Путину об Урганте

По данным NYT, «видные россияне» обращались к российскому президенту с попытками «реабилитировать» Урганта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РБК, что ему об этом ничего не известно
Иван Ургант
Иван Ургант (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Некоторые «видные россияне» напрямую обращались к президенту России Владимиру Путину с попытками «реабилитировать» артиста и телеведущего Ивана Урганта, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

NYT написала со ссылкой на источники, что глава государства отреагировал на это негативно.

«Мне об этом ничего не известно», — сообщил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вскоре после начала военной операции, в апреле 2022 года, белорусский журналист на телеканале «Беларусь-1» задал вопрос Дмитрию Пескову о дальнейшей судьбе ряда публичных персон, включая телеведущих Ивана Урганта, Ксению Собчак и Регину Тодоренко. «Собчак, Ургант и Тодоренко — они же не враги государства», — говорил тогда Песков (цитата по БелТА). «У нас есть люди, которые испугались, когда все началось. Кто-то из них уехал. Сказал, что едет в длительный отпуск. Все поступили по-разному. Но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства. Я убежден», — говорил Песков.

Говоря об Урганте, Песков также отметил, что тот хорошо ему знаком. «Но в данном случае я очень хорошо знаю Урганта, и он большой патриот. У него может быть своя точка зрения. Он ее, правда, не имеет права выносить на Первый канал. Но он этого и не делал. Здесь тоже не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в пятую колонну. Ни в коем случае», — говорил Песков.

NYT пообщалась с людьми, лично знакомыми с Ургантом. По их словам, сам артист надеется вернуться на российское телевидение. О том, что он рассчитывает на это, сам Ургант говорил еще в 2023 году.

24 февраля 2022 года, в день начала российской военной операции на Украине, Ургант выступил с антивоенным заявлением. В марте того же года он уехал в Израиль. Ведущий сказал, что уехал в отпуск, и обещал вернуться. В сентябре того же года Ургант сообщил, что находится в России. В апреле 2023-го он также находился в стране и посетил премьеру фильма «Вызов».

Ургант вел шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Оно перестало выходить в эфир в феврале 2022 года, при этом канал несколько раз опровергал закрытие передачи. Отсутствие новых выпусков там объясняли тем, что канал работает «в информационном режиме» и не транслирует развлекательные шоу.

В декабре 2022-го Ургант впервые за 15 лет не вел премию «Золотой граммофон». Впоследствии в России не раз отменяли его выступления или показ проектов с его участием.

Осенью 2023 года шоумен выступил с лекцией в МГИМО, вскоре своей должности лишился замдекана факультета международной журналистики МГИМО Юрий Кобаладзе, пригласивший Урганта. В университете подчеркнули, что тот ушел по своему желанию. В 2024 году выступление Урганта было исключено из программы концерта «Заезжий музыкант», посвященного 100-летию со дня рождения барда Булата Окуджавы.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Владимир Путин Иван Ургант российские артисты
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Иван Ургант фото
Иван Ургант
актер, телеведущий, музыкант, шоумен
16 апреля 1978 года
Материалы по теме
Кинофестиваль в Гатчине отменил показ фильма с Ургантом в главной роли
Общество
Минюст не увидел оснований для признания Урганта и Пугачевой иноагентами
Политика
Выступление Урганта на фестивале в помощь людям с аутизмом отменили
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 21:22 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 21:22
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
Российская конькобежка Коржова отобралась на Олимпиаду Спорт, 21:36
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Почему Лукашенко освободил политиков, осужденных после выборов 2020 года Политика, 21:21
Мерц заявил о конце эпохи Pax Americana для Европы Политика, 21:12
Кремль ответил на данные о просьбах «видных россиян» к Путину об Урганте Политика, 21:02
Двое американских солдат и переводчик погибли в Сирии Политика, 20:45
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Есть ли шанс успеть с мирным планом в этом году? Эфир Радио РБК
РАДИО
 Политика, 20:40
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Салах вернулся в состав «Ливерпуля» после конфликта и побил рекорд Руни Спорт, 20:21
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Белоусов провел встречу с военкорами Политика, 20:15
NYT узнала, от каких уступок в рамках мирного плана отказалась Украина Политика, 20:08
Российские боксеры завоевали семь золотых медалей на чемпионате мира Спорт, 20:06