Ургант двумя словами ответил на вопрос о возвращении на «Первый канал»

Вечернее шоу Урганта перестало выходить на «Первом канале» в феврале прошлого года. Кроме того, в декабре он впервые за 15 лет не вел церемонию музыкальной премии «Золотой граммофон»

Иван Ургант (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Телеведущий Иван Ургант намерен вернуться к работе на «Первом канале». Об этом он сказал «РИА Новости» на премьере фильма «Вызов». Программа «Вечерний Ургант» не выходит с февраля прошлого года, канал опровергал ее закрытие.

Фильм «Вызов» — совместный проект Роскосмоса, «Первого канала» и студии Yellow, Black and White. По сюжету главная героиня Женя в исполнении Юлии Пересильд отправляется на Международную космическую станцию, чтобы сделать космонавту операцию на сердце. Для съемок отдельных сцен Пересильд и режиссер фильма Клим Шипенко отправлялись на МКС.

«Конечно, вернусь», — сказал Ургант, отвечая на вопрос о возвращении в эфир «Первого канала».

Представитель «Первого канала» не ответил на запрос РБК.

24 февраля 2022 года, в день начала российской военной операции на Украине, Ургант выступил с антивоенным заявлением. Baza позже писала, что вместе с женой и дочерьми он эмигрировал. Ведущий сказал, что уехал в отпуск, и обещал вернуться. В сентябре Ургант сообщил, что находится в России.

«Вечерний Ургант» не выходит в эфир с февраля прошлого года. «Первый канал» несколько раз опровергал закрытие передачи. Отсутствие новых выпусков там объясняли тем, что канал временно работает «в информационном режиме» и не транслирует развлекательные передачи. В декабре Ургант впервые за 15 лет не вел премию «Золотой граммофон». Его также не оказалось в новогоднем фильме «Елки 9» (Ургант снимался во всех предыдущих картинах франшизы).

В январе телеграм-канал «Светские хроники» писал, что «уже вовсю идут» съемки новых выпусков «Вечернего Урганта». Одними из первых гостей назывались певец Филипп Киркоров и блогер Валя Карнавал. Канал также публиковал фотографии с ними, сделанные, предположительно, на съемочной площадке передачи.

Ургант говорил РБК Life, что опубликованные кадры являются «съемкой неизвестного происхождения». «Могу подтвердить, что, когда завершится перерыв, мы с радостью ждем в студии и Филиппа, и Валентину», — говорил ведущий.