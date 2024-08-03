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Выступление Урганта на фестивале в помощь людям с аутизмом отменили

Урганта пригласили выступить на концерте в помощь людям с аутизмом, но участие отменилось — не по вине организаторов. С отменой выступлений шоумен сталкивается после того, как заявил об антивоенной позиции
Иван Ургант
Иван Ургант (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В Санкт-Петербурге отменено выступление шоумена и телеведущего Ивана Урганта, оно должно было пройти на музыкальном фестивале фонда «Антон тут рядом», помогающего людям с аутизмом. Об этом артист сообщил в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной).

«Меня пригласили выступить с гитарой и усами. Согласился, не раздумывая. Прекрасный повод встретиться с нежно любимыми жителями Петербурга и Ленинградской области и помочь людям с аутизмом и их близким. Вчера узнал, что выступить не получится. Моей вины в этом нет, и организаторы фестиваля тоже ни при чем», — написал Ургант.

Он призвал купивших билеты не сдавать их и все равно прийти: «Это важный фестиваль, классные музыканты и доброе дело». Он рассказал, что перечислит в поддержку фонда 500 тыс. руб.

РБК обратился за комментарием в фонд «Антон тут рядом».

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Иван Ургант

Иван Ургант исполняет песни под творческим псевдонимом Гриша Ургант. В этом образе шоумен выступает с накладными усами. «Певец, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый», — говорилось в анонсе выступления Урганта.

Музыкальный фестиваль пройдет 21 августа в «Севкабель Порту», все деньги пойдут на работу проектов фонда «Антон тут рядом»: поддержку людей с аутизмом и их близких.

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Ургант в день начала Россией военной операции на Украине опубликовал антивоенное заявление и черный квадрат в Instagram. Примерно с того же времени его шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир.

С тех пор его выступления на разных площадках отменялись: он впервые за 15 лет не провел церемонию «Золотой граммофон», онлайн-кинотеатр Kion отменил показ новогоднего телеспектакля «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с его участием, а после выступления с лекцией в МГИМО своей должности лишился замдекана факультета международной журналистики МГИМО Юрий Кобаладзе.

Этой весной Ургант должен был выступить на концерте «Заезжий музыкант», посвященного столетию со дня рождения барда Булата Окуджавы, но за несколько дней до выступления его участие отменили. Вдова Окуджавы Ольга принесла извинения зрителям и назвала произошедшее шоком, после чего организаторы думали отменить концерт вовсе.

Аутизм — группа патологических состояний, обусловленных особенностями развития головного мозга. Заболевание присутствует примерно у 1% детей, но часто его диагностируют только в позднем возрасте. В России с аутизмом рождается каждый 88-й ребенок.

«Уход за людьми, страдающими аутизмом, должен сопровождаться действиями на местном уровне и на уровне всего общества, с тем чтобы придать физической и социальной среде и взаимоотношениям более доступный, инклюзивный и благоприятный характер», — отмечает ВОЗ.

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Ольга Ваганова
Иван Ургант аутизм Санкт-Петербург отмена концертов
Иван Ургант фото

Иван Ургант

актер, телеведущий, музыкант, шоумен
16 апреля 1978 года
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