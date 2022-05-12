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«Первый канал» назвал «собачьей чушью» закрытие «Вечернего Урганта»

Слухи о закрытии «Вечернего Урганта» — это собачья чушь, заявили в пресс-службе телеканала. Последний выпуск передачи вышел в эфир 21 февраля, с тех пор «Первый канал» не раз опровергал слухи о закрытии программы
На съемках телепередачи &laquo;Вечерний Ургант&raquo;
На съемках телепередачи «Вечерний Ургант» (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Слухи о закрытии шоу «Вечерний Ургант» — это «собачья чушь», сообщили РБК в пресс-службе «Первого канала».

Источник РБК на «Первом» уточнил, что фотографии, на которых разбирают декорации, сделаны в транспортном коридоре, а не в студии «Вечернего Урганта». Фотографии были опубликованы в Telegram-канале «Продюсер от бг» 12 мая.

Последний выпуск вышел в эфир 21 февраля. С тех пор телеканал не раз опровергал данные о закрытии передачи. В частности, о решении закрыть шоу «Вечерний Ургант» говорила телеведущая Ксения Собчак со ссылкой на свой источник. В пресс-службе «Первого канала» РБК поясняли, что шоу не выходит в эфир, так как телеканал временно работает «в информационном режиме» и не транслирует развлекательные передачи.

Иван Ургант объяснил отъезд из России и пообещал вернуться
Общество
Иван Ургант

Ведущий «Вечернего Урганта» Иван Ургант в середине марта сообщил, что уехал в отпуск, и пообещал вернуться обратно.

«Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — писал он в Instagram (соцсеть и ее материнская компания Meta признаны экстремистскими, их деятельность запрещена в России).

В Кремле после отъезда Урганта заявили, что отказываются считать уехавших из страны, в том числе и телеведущего, «врагами государства». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Урганта «большим патриотом» и допустил, что телеведущий мог испугаться и не понять действий российских властей.

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