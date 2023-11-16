В МГИМО заявили, что замдекана журфака уволился по собственному желанию
Заместитель декана факультета международной журналистики МГИМО Юрий Кобаладзе уволен по собственному желанию с 14 ноября. Об этом РБК сообщили в пресс-службе вуза.
Об увольнении замдекана стало известно ранее. Студенты вуза рассказали, что Кобаладзе сообщил им об этом 14 ноября. По их словам, у преподавателя возникли проблемы после того, как в октябре он пригласил телеведущего Ивана Урганта прочитать лекцию о налаживании личных связей в медиапространстве.
В разговоре с РБК Кобаладзе отказался комментировать сложившуюся ситуацию.
Ургант в своем телеграм-канале прокомментировал новости об увольнении Кобаладзе словами «Ах, водевиль, водевиль…».
Юрий Кобаладзе родился в Тбилиси, в 1972 году окончил факультет Международной журналистики МГИМО. Также обучался в Краснознаменном институте КГБ СССР.
С 1972 года он работал в Первом главном управлении КГБ, после его преобразования в Службу внешней разведки России стал руководить ее пресс-бюро. В 1999 году вышел в отставку в звании генерал-майора СВР.
Позднее он занимал руководящие должности в инвестбанке «Ренессанс Капитал», Х5Retail Group, банке UBS. Пост замдекана факультета мировой журналистики МГИМО Кобаладзе занимал с 2014 по 2023 год.
Иван Ургант 24 февраля 2022 года выступил с антивоенным заявлением. Шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир примерно с того же момента.
«Есть те, кто испугался, и кто не понял. И они не являются врагами государства. Я убежден. <...> Если ты — ведущий «Первого канала», ты все понимаешь. Но в данном случае... я очень хорошо знаю Урганта, и он большой патриот», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В октябре этого года комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направил обращения в Генпрокуратуру, СК, МВД и ФСБ с просьбой провести проверку в отношении Урганта на предмет дискредитации армии и руководства страны.
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