Иван Ургант сообщил, что онлайн-кинотеатр отменил показ новогоднего фильма с его участием

Ургант сообщил о снятии с эфира новогоднего проекта с его участием

«Происшествие в стране Мульти-Пульти» повествует о приключениях героев советской мультипликации. В проекте, кроме Урганта, приняли участие Данила Козловский, Сергей Бурунов, Екатерина Варнава и другие актеры

Иван Ургант (Фото: «РИА Новости»)

Онлайн-кинотеатр Kion (запущен мобильным оператором МТС в 2021 году) снял с показа новогодний телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти», в котором, среди прочих, снялся Иван Ургант. Информацию об этом РБК подтвердил сам телеведущий.

«Сказку действительно сняли с эфира. Появится ли она в доступе, я не знаю. Почему проект убрали, я ума не приложу. Оцениваю эти действия на 4 с минусом», — сказал он.

О том, что Kion без объяснения причин снял с эфира «Происшествие в стране Мульти-Пульти», в своем телеграм-канале написала телекритик Арина Бородина. По ее словам, Ургант до последнего момента не был заявлен как исполнитель одной из ролей и появился в опубликованной накануне афише.

Страница онлайн-кинотеатра, посвященная новогоднему телеспектаклю, сейчас недоступна. Ее копия сохранилась в кэше Google. Сама картина опубликована в открытом доступе на YouTube.

Из описания к фильму следует, что он повествует о приключениях героев советской мультипликации. Помимо Урганта, который выступил в образе Карлсона, в проекте приняли участие Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков, Екатерина Варнава и другие известные актеры.

РБК направил запрос режиссеру Глебу Орлову и обратился за комментарием к продюсеру Игорю Мишину.

Телеведущий Иван Ургант в феврале выступил против российской спецоперации на Украине. В начале марта Baza писала о его эмиграции из России вместе с женой и двумя дочерьми. Сам Ургант говорил, что уехал в отпуск и обещал вернуться. В сентябре ведущий говорил, что находится в России.

Последний выпуск его программы на Первом канале «Вечерний Ургант» вышел в эфир 21 февраля. Канал опровергал данные о закрытии передачи, отмечая, что она не выходит, поскольку эфир выстроен «в информационном режиме». В декабре Ургант впервые за 15 лет не вел музыкальную премию «Золотой граммофон», трансляцию которого ведет Первый канал.