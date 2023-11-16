Ургант назвал водевилем увольнение замдекана из МГИМО после его лекции

Ургант в октябре провел лекцию в МГИМО по приглашению замдекана факультета международной журналистики Кобаладзе. В ноябре его уволили

Иван Ургант (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Телеведущий Иван Ургант в своем телеграм-канале словами «Ах, водевиль, водевиль…» прокомментировал сообщения об увольнении замдекана факультета международной журналистики МГИМО Юрия Кобаладзе, который в октябре организовал лекцию Урганта в вузе.

На сайте МГИМО указано, что эту должность Кобаладзе занимал с 2014 по 2023 год.

Юрий Кобаладзе родился в Тбилиси, в 1972 году окончил факультет Международной журналистики МГИМО. Также обучался в Краснознаменном институте КГБ СССР. С 1972 года он работал в Первом главном управлении КГБ, после его преобразования в Службу внешней разведки России (СВР) стал руководить ее пресс-бюро. В 1999-м вышел в отставку в звании генерал-майора СВР. В период службы работал в ТАСС, был корреспондентом Гостелерадио Советского Союза в Великобритании. Позднее занимал руководящие должности в инвестбанке «Ренессанс Капитал», Х5Retail Group, банке UBS.

Студенты вуза рассказали телеграм-каналу «Осторожно, Москва», что Кобаладзе сообщил им о своем увольнении 14 ноября. Ту же информацию приводит портал MSK1 со ссылкой на источник.

По словам обучающихся, после прошедшей встречи, где Ургант рассказывал о «налаживании личных связей в медиапространстве», у преподавателя начались проблемы. В том числе от него стали требовать организовывать встречи с военкорами и запретили устроить студентам встречу с бывшим главредом российского Vogue Аленой Долецкой.

РБК обратился за комментарием к декану факультета международной журналистики МГИМО Ярославу Скворцову и в пресс-службу вуза. Кобаладзе от комментариев отказался.

24 февраля 2022 года, в день начала российской военной операции на Украине, Ургант выступил с антивоенным заявлением. Шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир примерно с того же момента. В прошлом году он также не вел церемонию «Золотой граммофон» — впервые за 15 лет. Кроме того, онлайн-кинотеатр Kion снял с показа новогодний телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием телеведущего.



В октябре этого года комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направил обращения в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ проверку в отношении Урганта на предмет дискредитации армии и руководства страны.